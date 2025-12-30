Muore un cane al canile di Firenze a causa dei botti. La struttura: "Un gesto di inciviltà"

Cronaca Firenze
(dal profilo facebook Il Parco degli Animali)

Nel tardo pomeriggio di ieri sono esplosi dei botti che hanno portato alla morte di Nero, un cane ospite del Canile Rifugio di Firenze. "Stop ai botti" scrive il canile.

Un cane, di nome Nero, è morto per un colpo al cuore. La causa: la paura per dei botti sparati a Firenze, vicino al canile dove viveva. Con un post su facebook, il canile rifugio del Comune di Firenze 'Il Parco degli Animali', ha comunicato la morte del cane mettendo al centro il tema del rispetto per gli animali. "Siamo devastati. Nel tardo pomeriggio di ieri sono state esplose nei dintorni del nostro canile delle vere e proprie bombe - spiegano nel post - Il nostro Nero, da sempre, era terrorizzato dai tuoni, dai boati, dagli scoppi. Il suo cuore non ha retto allo spavento e lo abbiamo trovato morto nel suo box stamani. Far esplodere simili bombe nelle vicinanze di un canile è veramente, passateci il termine, un gesto di inciviltà." Subito sono moltissime le reazioni, tra cui centinaia di commenti di supporto e di critica a chi compie questi gesti.

Proprio ieri la vicesindaca Paola Galgani aveva parlato del rispetto verso gli animali ma anche verso le persone fragili, che possono essere spaventati nei giorni intorno a Capodanno. Anche il canile allarga il messaggio:"Vi chiediamo di tutelare i più fragili e indifesi che a causa di un’usanza barbara possono addirittura rimetterci la vita come successo al nostro Nero. Vi chiediamo col cuore in mano di non farlo mai più e chiediamo il supporto di tutto il nostro 'vicinato' per aiutarci a tutelare al meglio i nostri cani che, come sapete, sono in gran parte anziani e cardiopatici."

Per prevenire altri casi come questo, la struttura ha infatti iniziato a somministrare calmanti ai cani che presentano cardiopatie, in vista dell'ultima sera del 2025. Il post si chiude con un ricordo di Nero, un cane recuperato in strada di circa 12 anni: "Questo era il nostro Nero, fiero e bellissimo, e avrebbe avuto diritto al proseguimento della sua vita in famiglia, che meritava e stava per avere. Non potrà più averla a causa di quello che per qualcuno è stato un istante di 'divertimento'. STOP AI BOTTI."

