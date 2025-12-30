Oltre 40 chili di esplosivo sequestrati a Lucca: fuochi d’artificio artigianali venduti sui social

Oltre 40 chilogrammi di materiale esplodente sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Lucca nel corso di un’operazione contro il commercio illegale di fuochi d’artificio artigianali, considerati altamente pericolosi. Tre giovani sono stati denunciati: un venditore e due acquirenti.

L’indagine è partita dal monitoraggio di un profilo social riconducibile a un soggetto che si presentava con il nickname “Achille”, promettendo consegne a mano su Lucca e in Toscana e spedizioni anche fuori regione. I finanzieri del Gruppo di Lucca, intensificando i controlli con l’avvicinarsi delle festività natalizie, sono riusciti a identificare il presunto venditore.

Durante un servizio di osservazione, le Fiamme Gialle hanno notato due giovani consegnare denaro al soggetto e ricevere in cambio uno scatolone. L’intervento immediato ha consentito di bloccare i tre e di accertare che il plico conteneva materiale pirotecnico artigianale ad alto potenziale esplosivo. Tra i prodotti rinvenuti figurano tre candelotti da oltre 1,2 chili ciascuno, con un peso superiore anche alla cosiddetta “bomba Maradona”.

Le successive perquisizioni hanno portato al sequestro complessivo di 685 articoli pirotecnici artigianali, per un peso superiore ai 44 chili di esplosivo. I due acquirenti sono stati segnalati alla Procura della Repubblica per violazione del T.U.L.P.S. e dell’art. 678 del Codice penale (fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti). Per il venditore, l’autorità giudiziaria ha ipotizzato il reato previsto dall’art. 2 della legge 895/1967, in considerazione della quantità, della qualità del materiale e della potenziale minaccia alla pubblica incolumità, aggravata dalla detenzione senza le prescritte misure di sicurezza.

L’operazione rientra nel più ampio dispositivo di controllo della Guardia di Finanza a tutela della sicurezza dei cittadini e dei consumatori, in un periodo – quello natalizio – in cui aumenta il rischio legato alla diffusione di materiale pirotecnico illegale.