Al PMG di Cerreto Guidi torna la ‘Befana Nerd’: ospite d'eccezione Laura La Came

Pranzo, tombola, live-drawing e Aperinerd all'Home Restaurant a tema Music, Comics and Games di Cerreto Guidi

Al Piccolo Museo del Giocattolo di Cerreto Guidi il 2026 si apre con il botto con la terza edizione della 'Befana Nerd'. Appuntamento il 6 gennaio con un ricco programma e un ospite d’eccezione: l’artista Laura Camelli, in arte La Came, codisegnatrice della recente graphic novel di Caparezza Orbit Orbit.

La giornata all’Home Restaurant a tema comics, music and games si apre con il pranzo alle 13, a seguire, alle 15, la Tombola Nerd con ricchi premi e la Befana per i più piccoli. Alle 18 live-drawing by La Came e, per chiudere, dalle 19, Aperinerd.

Per info e prenotazioni: 347 4979742

Chi è Laura La Came

Pseudonimo di Laura Camelli, è una disegnatrice originaria di Lamporecchio. Ha collaborato come disegnatrice alla graphic novel di Caparezza Orbit Orbit e fa parte di uno dei collettivi storici di disegnatori e disegnatrici indipendenti italiani: Mammaiuto. Il collettivo ha vinto diversi riconoscimenti nel campo dell’autoproduzione e del fumetto indipendente, tra cui il Premio miglior autoproduzione italiana a Lucca Comics & Games nel 2013 e nel 2019, dimostrando il loro successo nel panorama del fumetto indipendente. Nel 2023 vince il Premio Tono Pettinato insieme a Marco Taddei per l’opera Malanotte.

