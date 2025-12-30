Al PMG di Cerreto Guidi torna la ‘Befana Nerd’: ospite d'eccezione Laura La Came

Al Piccolo Museo del Giocattolo di Cerreto Guidi il 2026 si apre con il botto con la terza edizione della 'Befana Nerd'. Appuntamento il 6 gennaio con un ricco programma e un ospite d’eccezione: l’artista Laura Camelli, in arte La Came, codisegnatrice della recente graphic novel di Caparezza Orbit Orbit.

La giornata all’Home Restaurant a tema comics, music and games si apre con il pranzo alle 13, a seguire, alle 15, la Tombola Nerd con ricchi premi e la Befana per i più piccoli. Alle 18 live-drawing by La Came e, per chiudere, dalle 19, Aperinerd.

Per info e prenotazioni: 347 4979742

Chi è Laura La Came

Pseudonimo di Laura Camelli, è una disegnatrice originaria di Lamporecchio. Ha collaborato come disegnatrice alla graphic novel di Caparezza Orbit Orbit e fa parte di uno dei collettivi storici di disegnatori e disegnatrici indipendenti italiani: Mammaiuto. Il collettivo ha vinto diversi riconoscimenti nel campo dell’autoproduzione e del fumetto indipendente, tra cui il Premio miglior autoproduzione italiana a Lucca Comics & Games nel 2013 e nel 2019, dimostrando il loro successo nel panorama del fumetto indipendente. Nel 2023 vince il Premio Tono Pettinato insieme a Marco Taddei per l’opera Malanotte.

