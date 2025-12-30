Polizia di Stato, un anno di attività nella provincia di Firenze: il bilancio del 2025 e l'impegno per il 2026

Durante la conferenza stampa di fine anno, il questore Fausto Lamparelli ha tracciato un bilancio dell’attività della Polizia di Stato a Firenze e nella provincia nel 2025, evidenziando un impegno costante su più fronti per garantire sicurezza e ordine pubblico.

L’anno appena concluso ha visto 744 arresti, 3.515 denunce e 265 espulsioni gestite dall’Ufficio Immigrazione, con interventi che hanno spaziato dalla prevenzione alla repressione dei reati. Sul territorio urbano e provinciale, la Polizia ha identificato oltre 84.000 persone e controllato più di 33.000 veicoli, rispondendo a quasi 16.000 interventi d’emergenza. La Polizia Ferroviaria ha garantito la sicurezza nelle stazioni e sui treni identificando 173.000 persone, mentre la Polizia di Frontiera aerea all’aeroporto Vespucci ha controllato oltre un milione di passeggeri. La Pol-Stradale ha ritirato 841 patenti e comminato migliaia di sanzioni, e la Pol-Tramvia ha effettuato 12.583 controlli, denunciando oltre cento persone per borseggi e violenze al personale.

Sul fronte della sicurezza, l’impegno della Polizia sul territorio sarà ulteriormente rafforzato nel 2026 con l’arrivo di nuovo personale, destinato principalmente ai servizi in strada per incrementare prevenzione e controllo nelle vie e nelle piazze della città. Il questore Lamparelli ha inoltre sottolineato l’importanza della collaborazione dei cittadini e dei comitati locali, veri 'antenne' sul territorio, e il ruolo fondamentale della videosorveglianza comunale nella ricostruzione e prevenzione dei reati.

Il bilancio del 2025

L’attività generale della Polizia di Stato a Firenze e provincia

Nel corso del 2025 la Polizia di Stato ha identificato 84.680 persone e controllato 33.022 veicoli, intervenendo in 15.933 emergenze. Tra le misure di prevenzione adottate, figurano 1.070 provvedimenti, tra cui avvisi orali, Daspo urbani, fogli di via obbligatori e ammonimenti del questore, con particolare attenzione a violenze domestiche e atti di bullismo. Sul fronte amministrativo, sono stati rilasciati 44.228 passaporti, trattate oltre 3.100 dichiarazioni di accompagnamento per minori, e gestite licenze per esercizi pubblici con 16 sospensioni per violazioni della sicurezza pubblica. La Polizia scientifica ha effettuato 311 sopralluoghi in scene del crimine e oltre 950 analisi su sostanze sequestrate.

Polizia Ferroviaria (Polfer)

La Polfer ha garantito la sicurezza nelle stazioni ferroviarie fiorentine, identificando 173.000 persone solo nella stazione di Santa Maria Novella e coordinando 957 pattuglie sui treni e 952 pattuglie anti-borseggio nelle stazioni. L’attività ha contribuito a prevenire reati come furti e aggressioni, assicurando maggiore sicurezza ai passeggeri e al personale ferroviario.

Polizia Stradale

Sulla rete stradale della provincia, la Polizia Stradale ha controllato il rispetto delle norme di circolazione, comminando 3.969 sanzioni per eccesso di velocità, 13 per guida sotto l’effetto di droga, 146 per guida in stato di ebbrezza, e 531 per uso del telefono alla guida. Complessivamente sono state ritirate 841 patenti. L’azione della Polstrada ha permesso di garantire sicurezza sia agli automobilisti che ai mezzi pesanti, prevenendo incidenti e comportamenti pericolosi.

Pol-Tramvia

Sulle linee della tramvia di Firenze, la Pol-Tramvia ha denunciato 112 persone, soprattutto per borseggi e violenze al personale, e arrestato cinque soggetti. Sono state effettuate 1500 pattuglie e 12.583 controlli a convogli e fermate. Nel corso dell’anno, sono stati individuati anche due casi di skimmer per clonare carte di pagamento dei passeggeri, grazie all’intervento tempestivo degli agenti.

Polizia di Frontiera aerea - Aeroporto Vespucci

All’aeroporto Vespucci, la Polizia di Frontiera aerea ha identificato 1.017.000 persone e sequestrato 16 documenti falsi o irregolari. L’VIII Reparto volo della Polaria ha completato 113 missioni per un totale di 140 ore di volo, partecipando anche a 41 servizi di ordine pubblico per garantire la sicurezza di passeggeri e personale aeroportuale.

Nuove leve e potenziamento della sicurezza nel 2026

A partire da gennaio 2026, Firenze vedrà l’arrivo di nuovo personale della Polizia di Stato, destinato principalmente ai servizi sul territorio. Come ha spiegato il questore Fausto Lamparelli, gli agenti saranno impegnati in strada per rafforzare la prevenzione dei reati e l’ordine pubblico nelle vie e nelle piazze della città.

Il questore ha sottolineato l’importanza del contributo dei cittadini: "La cittadinanza di Firenze denuncia tantissimo e collabora, anche in maniera critica, fornendo segnalazioni costruttive che ci aiutano a migliorare il servizio. I cittadini sono antenne importanti sul territorio, e noi li ascoltiamo per orientare le nostre attività". Un ruolo significativo è svolto anche dai comitati cittadini e dalle associazioni di categoria, che contribuiscono con segnalazioni utili alla Polizia di Stato per la prevenzione dei reati.

Lamparelli ha infine evidenziato l’efficacia del sistema di videosorveglianza comunale: "Le telecamere ci permettono di ricostruire i reati e individuare le responsabilità, laddove non arriviamo con la prevenzione". L’arrivo delle nuove leve rappresenta quindi un rafforzamento concreto della sicurezza urbana, in una città di grande interesse storico, artistico e culturale che richiama quotidianamente centinaia di migliaia di persone.

