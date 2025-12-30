Raccolta alimentare a favore dell’Emporio Solidale di Certaldo

Anche quest’anno l’Amministrazione comunale di Certaldo promuove la raccolta alimentare e di prodotti per l’igiene a favore dell’Emporio Solidale, un’iniziativa fondamentale per sostenere le famiglie del territorio in difficoltà e garantire un Natale più sereno a tutti.

L’Emporio Solidale di Certaldo è un progetto di solidarietà gestito da Caritas, Misericordia e Croce Rossa, con il contributo di Sebach e Coop che collaborano per logistica, raccolta, distribuzione e supporto sociale.

Questi soggetti operano quotidianamente per raccogliere, distribuire e rendere accessibili beni di prima necessità a chi ne ha bisogno, offrendo anche un punto di ascolto e supporto per le famiglie e rafforzando il tessuto sociale della comunità.

In questo periodo di festa, il Comune invita tutti i cittadini a contribuire con prodotti alimentari e per l’igiene, che potranno essere consegnati presso il Municipio di Certaldo, in Piazza Boccaccio 13.

I prodotti più richiesti in questo momento includono:

Biscotti

Zucchero

Sale

Omogeneizzati alla frutta

Prodotti per l’igiene personale e per la casa

L’Amministrazione sottolinea l’importanza di questo gesto: anche una piccola donazione può avere un grande impatto, permettendo all’Emporio Solidale di continuare a supportare chi si trova in difficoltà e di rafforzare la solidarietà all’interno della comunità.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa