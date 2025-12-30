Colonna del ciclismo a Santa Croce e non solo: è scomparso Giovanni Pellegrini

Se ne è andato a novantun anni Giovanni Pellegrini, Santa Croce sull'Arno è in lutto. Titolare di un negozio di bici in centro a Santa Croce, storico meccanico di biciclette, aveva fondato un'associazione ciclistica in città da cui erano partiti giovani atleti.

Era stato anche titolare del marchio di bici Gipel, oltre che ideatore del Torneo Tandem. Il mondo toscano, e non solo, del ciclismo lo piange e lo ricorda sui social. Il funerale sarà il 31 dicembre dalle 14 con ritrovo in piazza Ferrari.

"Negli anni ‘70 fondò il Pedale S.Croce dove iniziarono la lora carriera ciclistica tanti giovani della zona del cuoio e il suo marchio Gipel di biciclette da corsa. Giovanni faceva parte anche del Coro "Sulle Ali della Musica" che si stringe attorno alla famiglia e a tutta Santa Croce per dargli l’ultimo saluto" lo ricorda il sindaco Roberto Giannoni.