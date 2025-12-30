Torrente Pesa, dalla Regione 350mila euro contro la siccità per salvaguardare l'ecosistema

Una buona notizia per il Torrente Pesa: dalla Regione Toscana arrivano 350.000 euro destinati a interventi sulla morfologia del corso d’acqua, finalizzati alla tutela dell’ecosistema fluviale e alla salvaguardia della biodiversità, in particolare nei periodi di siccità.

Le risorse provengono dal bando per “interventi in infrastrutture verdi per l'adattamento ai cambiamenti climatici e di mitigazione del rischio idraulico” finanziato dall’Unione Europea sul Fondo di Sviluppo Regionale 2021-27, a cui ha partecipato il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno con un progetto concordato nell’ambito del Contratto di Fiume per la realizzazione di quattro soglie a raso lungo il tratto basso della Pesa. Si tratta di interventi già sperimentati con successo in altre aree del torrente, come i Lecci e Bramasole tra i Comuni di Montelupo e Lastra a Signa, che consentono di trattenere l’acqua in alcune zone anche nei periodi di siccità, preservando l’ecosistema fluviale e consentendo alla biodiversità di sopravvivere durante estati sempre più torride.

Le nuove oasi di biodiversità estiva saranno realizzate nelle seguenti aree:

- zona sportiva di Montelupo Fiorentino;

- a monte della foce del Torrente Turbone, tra Montelupo e Lastra a Signa;

- tra il ponte della Fi-Pi-Li e lo sbocco del eio Ricavolo, tra Montelupo e Lastra a Signa;

- a San Vincenzo a Torri, a valle del ponte del Turco, tra Scandicci e Montespertoli.

Gli interventi permetteranno di garantire una maggiore tutela delle specie acquatiche e dell’ecosistema fluviale nel suo complesso. I lavori sono previsti nel corso dell’estate, mentre il collaudo è atteso entro la fine del 2026.

L’intervento risponde direttamente a una delle istanze emerse durante il Consiglio comunale straordinario tenutosi nel luglio scorso nell’alveo del Torrente Pesa, che aveva posto al centro dell’attenzione la necessità di azioni concrete per la salvaguardia della fauna ittica.

«È una nota rivoluzionaria quella con cui chiudiamo questo 2025 – afferma l’assessore alle politiche ambientali, di mitigazione e adattamento climatico del Comune di Montelupo Fiorentino, Lorenzo Nesi – di cui ringraziamo il Consorzio di Bonifica e Regione Toscana. Nonostante il valore contenuto questo intervento va incontro all’esigenza prioritaria di tutela dell’ecosistema fluviale nell’interesse delle future generazioni. Esso non muove quindi dalla consueta esigenza di protezione dell’uomo e dei suoi insediamenti, ma di tutela dell’ambiente e della biodiversità . Finalmente un risultato tangibile dell’operato del Contratto di Fiume».

«Esiste una sinergia naturale tra l’azione del Consorzio e la cornice dei Contratti di Fiume. Strumenti in cui crediamo fortemente, tanto che abbiamo organizzato al nostro interno un’unità organica specifica che si occuperà di dar loro supporto.» afferma il Presidente Paolo Masetti.

Negli ultimi mesi si sono inoltre concretizzati diversi progetti di rilievo legati al Contratto di Fiume Pesa, che conta oltre 60 firmatari e lavora da 6 anni, tra cui:

- il finanziamento per la redazione del Progetto di Paesaggio le “Valli di Pesa e Virginio”, che coinvolge la Regione Toscana e i Comuni di Montelupo Fiorentino (ente capofila), Barberino Tavarnelle, Castellina in Chianti, Greve in Chianti, Lastra a Signa, Montespertoli, Radda in Chianti, San Casciano Val di Pesa e Scandicci;

- l’accordo di collaborazione tra Regione Toscana, Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, Autorità Idrica Toscana, Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno e Comune di Montelupo Fiorentino, in qualità di coordinatore dei Comuni firmatari del Contratto di Fiume, finalizzato alla promozione di un uso sostenibile della risorsa idrica e alla tutela dell’ecosistema fluviale della Pesa;

- l’Alleanza per il Fiume con l’Autorità di Distretto, finalizzata alla realizzazione di attività educative, formative e sociali, con particolare attenzione alla raccolta delle plastiche e dei rifiuti presenti nei corsi d’acqua.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa

Notizie correlate