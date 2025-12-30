Toscana protagonista della lotta alla plastica: 29 tonnellate raccolte nel 2025 e 4 Comuni Plastic Free

Con 108 eventi organizzati, oltre 1.700 volontari coinvolti e quasi 30 tonnellate di plastica e rifiuti rimossi dall’ambiente, la Toscana conferma anche nel 2025 il suo impegno concreto nella tutela del territorio e nella promozione di buone pratiche ambientali insieme a Plastic Free Onlus, impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica.

“Il 2025 è stato un anno importante per la Toscana – dichiara Mario De Longis, referente regionale Plastic Free –. Il lavoro dei nostri volontari e referenti territoriali ha permesso di consolidare relazioni virtuose con le amministrazioni e di portare avanti attività fondamentali di pulizia, sensibilizzazione e presenza nelle scuole. Guardiamo al futuro con fiducia, consapevoli che ogni piccolo gesto, ogni appuntamento, ogni incontro con studenti e cittadini può generare un grande cambiamento per l’ambiente”.

A livello nazionale, l’associazione ha totalizzato 2.081 eventi ambientali, 53.487 volontari, 575.413 kg di rifiuti raccolti, 939 eventi scolastici e 78.161 studenti sensibilizzati. Plastic Free è stata accreditata presso il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP) e ha partecipato ai negoziati internazionali a Ginevra ad agosto e a Nairobi a dicembre per contribuire alla redazione del trattato globale contro la plastica. È inoltre in corso il primo studio in Italia sugli effetti delle nanoplastiche sul cervello umano, in collaborazione con l’IRCCS San Raffaele e l’Università San Raffaele.

Nel dettaglio, in Toscana si sono svolti 59 clean up, 4 raccolte di mozziconi, 14 passeggiate ecologiche, 10 eventi pubblici e 21 eventi nelle scuole, raggiungendo 1.088 cittadini e 836 studenti. Il totale dei rifiuti raccolti ha toccato quota 29.147 kg, un risultato che testimonia l’impatto tangibile dell’azione collettiva sul territorio.

Sul piano istituzionale, sono 14 i Protocolli d’Intesa Plastic Free già firmati: 4 nelle province di Grosseto e Pisa, 2 ciascuno in quelle di Firenze e Lucca, e 1 ad Arezzo e Massa-Carrara. Un’adesione che dimostra come l’impegno verso modelli di gestione sostenibili si estenda dalle città d’arte alle aree costiere e ai borghi dell’entroterra.

Sono 4 i Comuni toscani che hanno ricevuto il riconoscimento Plastic Free nel 2025: Empoli (FI), Follonica (GR), Pisa e Vicopisano (PI). Un segnale forte della volontà amministrativa di affiancare alle parole i fatti, con politiche concrete a tutela del bene comune.

La Toscana registra infine un’ordinanza comunale contro il rilascio di palloncini in aria, adottata dal Comune di Calci (PI), a ulteriore conferma dell’attenzione crescente per la prevenzione dell’inquinamento da plastica.

Con queste basi solide e una rete di referenti motivati, la regione guarda con entusiasmo al 2026, pronta a intensificare le proprie azioni e a coinvolgere sempre più cittadini, enti e territori nel cammino verso una Toscana più pulita e consapevole.

Fonte: Plastic Free Onlus - Ufficio stampa

