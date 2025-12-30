Tre colpi nella notte ai bancomat in Toscana tra Versilia e Valdinievole, si indaga

Colpi nella notte ai bancomat in Toscana: tra Versilia e Valdinievole si sono registrati infatti tre assalti con esplosivo a sportelli automatici.

Il primo episodio è avvenuto intorno alle 2.30 a Bozzano, nel comune di Massarosa, dove ignoti hanno fatto saltare il bancomat della filiale della Cassa di Risparmio di Lucca–Banco Bpm, lungo la via Sarzanese. I malviventi sono riusciti a impossessarsi di parte del denaro contenuto nello sportello; il bottino è ancora in fase di quantificazione. Sull’accaduto indagano i carabinieri, che stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Nella stessa notte si è verificato anche un tentativo di furto ai danni del bancomat della Cassa di Risparmio di Volterra a Viareggio, che però non è andato a segno.

Poco dopo, intorno alle 3.30, un altro assalto è stato messo a segno in Valdinievole, a Uzzano. Nella frazione di Santa Lucia, i ladri hanno fatto esplodere con dell’esplosivo il bancomat della Banca di Pescia e Cascina, riuscendo a fuggire con un bottino che, secondo una prima stima, si aggirerebbe attorno ai 20mila euro. L’esplosione non ha provocato danni strutturali all’edificio che ospita l’istituto bancario.

I carabinieri stanno ora lavorando per ricostruire la dinamica dei fatti e verificare eventuali collegamenti tra i diversi episodi, avvenuti a breve distanza di tempo l’uno dall’altro.

