Tre colpi nella notte ai bancomat in Toscana tra Versilia e Valdinievole, si indaga

Cronaca Toscana
Colpi nella notte ai bancomat in Toscana: tra Versilia e Valdinievole si sono registrati infatti tre assalti con esplosivo a sportelli automatici.

Il primo episodio è avvenuto intorno alle 2.30 a Bozzano, nel comune di Massarosa, dove ignoti hanno fatto saltare il bancomat della filiale della Cassa di Risparmio di Lucca–Banco Bpm, lungo la via Sarzanese. I malviventi sono riusciti a impossessarsi di parte del denaro contenuto nello sportello; il bottino è ancora in fase di quantificazione. Sull’accaduto indagano i carabinieri, che stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Nella stessa notte si è verificato anche un tentativo di furto ai danni del bancomat della Cassa di Risparmio di Volterra a Viareggio, che però non è andato a segno.

Poco dopo, intorno alle 3.30, un altro assalto è stato messo a segno in Valdinievole, a Uzzano. Nella frazione di Santa Lucia, i ladri hanno fatto esplodere con dell’esplosivo il bancomat della Banca di Pescia e Cascina, riuscendo a fuggire con un bottino che, secondo una prima stima, si aggirerebbe attorno ai 20mila euro. L’esplosione non ha provocato danni strutturali all’edificio che ospita l’istituto bancario.

I carabinieri stanno ora lavorando per ricostruire la dinamica dei fatti e verificare eventuali collegamenti tra i diversi episodi, avvenuti a breve distanza di tempo l’uno dall’altro.

Notizie correlate

Toscana
Cronaca
30 Dicembre 2025

La Toscana tra le più colpite dalla crisi climatica nel 2025 con 41 eventi estremi (+100% rispetto al 2024)

Il bilancio del 2025 in Toscana racconta di un anno segnato dal forte avanzamento della crisi climatica. In Italia, sono state tre le regioni ad aver subito maggiormente gli impatti [...]

Portoferraio
Cronaca
29 Dicembre 2025

Sequestrata una tonnellata di pesce a Portoferraio, devoluta in beneficienza

Un controllo a un peschereccio utilizzato per la pesca a strascico senza autorizzazioni, ha portato al sequestro e alla confisca di una tonnellata di pesce da parte della Guardia Costiera [...]

Pisa
Cronaca
29 Dicembre 2025

"Ingiusto pagare tassa di soggiorno", la denuncia di due disabili a Pisa per intervento

Durante un soggiorno a Pisa per un intervento chirurgico, due cittadini di Torino con disabilità riconosciuta, denunciando "l'ingiustizia" di pagare la la tassa di soggiorno, nonostante non fossero "a Pisa [...]



