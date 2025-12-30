Turismo, l'Unione dei Comuni accoglie le direttive del Testo unico del turismo della Regione

È stata approvata la convenzione tra l'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa e gli undici Comuni che recepisce le direttive della Legge Regionale Toscana 61/2024 (Testo unico del turismo).

La decisione è arrivata durante la seduta del consiglio dell'Unione dei Comuni, tenuta lunedì 29 dicembre 2025 nella sala consiliare del Comune di Empoli.

Nello specifico, viene recepito il trasferimento delle funzioni della statistica turistica e di indirizzo e controllo della gestione degli IAT (Informazione e Accoglienza Turistica): per quanto riguarda la statistica turistica, saranno i Comuni, associati a livello di Comunità d'Ambito, a dover trasmettere alla Regione i dati dei gestori e dei titolari delle strutture turistiche sulle presenze; per la IAT, focale è il ruolo della Comunità d'Ambito, a cui spetta di decidere la dislocazione sul territorio degli uffici deputati all'informazione turistica e la gestione del loro funzionamento.

L'operatività sarà garantita da un trasferimento strutturale di risorse dalla Regione ai Comuni.

Inoltre, attraverso un bando relativo alle Comunità d'Ambito, l'Unione dei Comuni ha intercettato risorse per 227.000 euro da destinare al rafforzamento dei servizi di informazione e promozione turistica, nonché alla creazione di nuovi prodotti turistici, tutti utili a progetti che possano permettere all'Ambito turistico dell'Empolese Valdelsa e Montalbano di intercettare nuovi flussi turistici.

Con la convenzione, l'Unione dei Comuni punta anche a candidarsi come comunità di Ambito di delocalizzazione dei flussi turistici per contrastare il fenomeno dell'overtourism e per favorire una proposta valida e alternativa per un turismo di qualità.

Continua in questo modo il percorso cominciato durante il 2025, che ha visto la riorganizzazione dell'ufficio del turismo per l'Empolese Valdelsa (con sede strutturata in località Terrafino, a Empoli), tramite il raddoppio di personale dedicato e di orario.

"Il turismo rappresenta un elemento strategico per lo sviluppo economico, sociale e culturale dell’Empolese Valdelsa - afferma Daniele Vanni sindaco di Vinci delegato al turismo e alla cultura dell'Unione dei Comuni.

Questo territorio, caratterizzato da un patrimonio storico di grande valore, da paesaggi rurali di eccellenza, da tradizioni artigianali e da una rinomata cultura enogastronomica, costituisce una destinazione capace di offrire esperienze autentiche e di qualità.

L’Empolese-Valdelsa, grazie alla sua posizione strategica nel cuore della Toscana, può svolgere un ruolo sempre più rilevante nel panorama turistico regionale e nazionale. È pertanto fondamentale promuovere una visione condivisa tra istituzioni, operatori economici e cittadini, orientata alla cooperazione, alla qualità dell’offerta e alla valorizzazione delle risorse locali.

La Legge Regionale va nella direzione giusta, perché rafforza il ruolo dei territori nella gestione delle dinamiche legate al turismo. Grazie alla volontà dei sindaci dell'Unione dei Comuni abbiamo potuto, nell'ultimo anno, strutturare l'ufficio del turismo in maniera ottimale. Questo ci permetterà di affrontare al meglio le sfide che abbiamo davanti".

Fonte: UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA