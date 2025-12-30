Un tavolo permanente per la linea ferroviaria Lucca-Aulla. Boni: "Restituire a questa linea il ruolo che merita"

Sarà istituito un tavolo permanente di confronto tra Regione, Unioni, Comuni, RFI e Trenitalia - che si riunirà con riunioni periodiche - per monitorare costantemente la situazione della linea ferroviaria Lucca-Aulla, affrontare tempestivamente eventuali criticità e individuare soluzioni concrete e condivise.
La decisione è uno dei punti centrali emersi nel corso dell’incontro che si è svolto questa mattina a Castelnuovo Garfagnana (Lu) tra l’assessore regionale alle infrastrutture e ai trasporti, Filippo Boni, e i sindaci della Lunigiana, della Garfagnana e della Media Valle del Serchio, presenti anche i consiglieri regionali Mario Puppa e Vittorio Salotti.

L’appuntamento, richiesto da tempo dai territori, aveva l’obiettivo di fare il punto sulla situazione della Lucca-Aulla, un infrastruttura strategica non solo per gli spostamenti quotidiani di studenti e lavoratori, ma anche per il suo valore economico, sociale e turistico.
Nel corso della riunione i primi cittadini hanno illustrato le difficoltà vissute dalle comunità, i disagi causati dalle interruzioni del servizio e la necessità di un miglioramento complessivo della qualità del trasporto ferroviario.

“Questa linea – ha detto l’assessore Boni - deve tornare a essere un’infrastruttura efficiente, moderna e capace di sostenere sviluppo, mobilità sostenibile e qualità della vita delle comunità coinvolte. Non va sottovalutata la delicatezza della situazione, ma ribadisco l’attenzione della Regione verso una linea che attraversa territori particolarmente fragili, sotto il profilo infrastrutturale e idrogeologico, ma ricchi di potenzialità".

Boni ha ricordato come negli ultimi anni siano stati effettuati investimenti per milioni di euro su ponti e gallerie, segno concreto dell’importanza attribuita alla linea, ma ha anche riconosciuto che i lavori e le interruzioni programmate hanno comportato disagi significativi. Da qui l’impegno a gestire meglio i cantieri, a programmare in modo più attento gli interventi e a garantire, per quanto possibile, un servizio più affidabile soprattutto nei periodi sensibili per turismo, scuola e lavoro. “Dobbiamo coniugare sicurezza e continuità – ha sottolineato – lavorando perché le manutenzioni necessarie non si traducano in penalizzazioni eccessive per cittadini e visitatori. Il nostro impegno è quello di trasformare le criticità in opportunità, restituendo a questa ferrovia il ruolo che merita. E il confronto che parte oggi e che proseguirà con il tavolo permanente – ha concluso – sarà un percorso stabile di lavoro, basato sulla collaborazione e sull’ascolto dei territori: su questioni come questa non c’è spazio per iniziative-spot”.

La Regione, ha infine assicurato l’assessore Boni, proseguirà l’analisi delle principali criticità segnalate, a partire dal materiale rotabile e dall’affidabilità del servizio, con l’obiettivo di migliorare puntualità, coincidenze e comunicazione con gli utenti.

