Uncinetto, calcio e non solo: cinque video dal 2025 da riscoprire

Il 2025 è stato l'anno della cronaca, della politica, della scuola eccetera. Ma è stato anche un anno di notizie curiose e interessanti, dall'Empolese Valdelsa specialmente. Tipo la bomba, o la Torre di Pisa fatta a mano, per intendersi. Andiamo a vedere cinque notizie - e anche cinque video - per rivivere dei momenti speciali o particolari dell'anno, selezionati da gonews.it.

Un prete di strada, un prete senza colletto, un sognatore con i piedi nel fango, un uomo, un parroco, un comunista e altro ancora. Don Armando Zappolini ci ha raccontato la sua vita in un'intervista fiume, qua sotto trovate la prima di tre parti.

Dopo 34 lunghi anni, a maggio 2025 il Pisa ha di nuovo conquistato l'accesso al campionato di Serie A. Migliaia di persone festeggiarono all?Arena Garibaldi dopo la partita decisiva col Bari, in tanti si fermarono ai nostri microfoni per esprimere gioia.

Cinquemila persone tra Empoli e Vinci sono state evacuate il 7 settembre per la rimozione di un ordigno bellico al cantiere del teatro. Un'operazione mastodontica, spettacolare, conclusa senza intoppi.

Ultracentenario, per metà della sua vita ha lavorato in vetreria a Empoli, a 102 anni è andato ugualmente a votare. Ivan Gozzi ha dato il buon esempio in occasione delle regionali: "Il periodo non è bello. Bisogna cambiare qualcosa"

Gessica Mancini quest'anno si è superata. La deus ex machina delle dame all'uncinetto di Cerreto Guidi ha deciso di arricchire un presepe speciale con la Torre di Pisa fatta interamente all'uncinetto...

