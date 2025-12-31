Al Teatro Boccaccio arriva 'Baby Reindeer - Piccola Renna' con Francesco Mandelli

Attualità Certaldo
Lo spettacolo è tratto dal monologo scritto e interpretato da Richard Gadd, vincitore dell’Edinburgh Comedy Award 2016, ed è considerato un’opera prima di straordinaria forza narrativa. Una storia personale e disturbante che esplora l’ossessione, l’illusione e le conseguenze devastanti di un incontro apparentemente casuale. Dal testo teatrale è stata tratta anche l’omonima e acclamata serie Netflix, che ha conquistato pubblico e critica a livello internazionale.

La trama

Donny è un aspirante comico che lavora come barista in un pub di Londra. La sua vita è segnata da frustrazione, precarietà e da un costante senso di inadeguatezza. Un giorno, compiendo un semplice gesto di gentilezza, offre una tazza di tè a una cliente trasandata e in difficoltà. Da quell’incontro nasce però un’ossessione crescente: la donna inizia a perseguitarlo, insinuandosi in ogni aspetto della sua quotidianità e trasformando la sua esistenza in un incubo senza tregua.

Con un’interpretazione intensa e coinvolgente, Francesco Mandelli veste i panni di Donny in un monologo potente e perturbante, che mette a nudo la fragilità delle relazioni umane nell’era contemporanea e le zone d’ombra dell’identità individuale.

Uno spettacolo intenso, sconvolgente, profondamente umano.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

