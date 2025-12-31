Approvato il bilancio triennale a Vinci, Vanni: "Mantiene i conti in ordine e sostiene la scuola"

È stato approvato il bilancio di previsione valido per il triennio 2026-2028, che è passato con i voti favorevoli della maggioranza (lista Insieme per Vinci) a fronte dei voti delle liste di opposizione (liste VinciAmo-FI-PPE-Lega Salvini Premier-FdI e In Comune per Vinci).

Scuola, turismo, sicurezza del territorio e manutenzioni sono gli obiettivi cruciali dei prossimi tre anni, senza tralasciare il piano di assunzioni, che porterà al Comune di Vinci sei nuovi lavoratori e lavoratrici.

Queste le parole di Daniele Vanni, sindaco di Vinci, sull’approvazione del bilancio triennale:

“Il bilancio appena approvato è un bilancio estremamente virtuoso: mantiene i conti in ordine e consente di sostenere i servizi scolastici e l’apertura del nuovo nido a Spicchio senza alcun aumento delle tariffe, né una revisione al ribasso degli scaglioni Isee per l’accesso alle agevolazioni.

Le risorse necessarie a coprire il maggior costo dei servizi arriveranno da una riorganizzazione delle aliquote Imu, scelta che ci permette di garantire equità e sostenibilità finanziaria.

Particolarmente rilevanti sono anche le operazioni legate alla riorganizzazione dell’informazione e dell’accoglienza turistica, con progetti che porteranno alla creazione di un percorso legato all’arte all’interno del borgo, capace di valorizzare ulteriormente la nostra città.

Nell’ottica di rafforzamento del sistema turistico, sarà inoltre sostenuto il commercio attraverso un bando che favorirà l’apertura di nuovi esercizi e il consolidamento di quelli già presenti nel centro storico.

Infine, una scelta politica di grande rilievo riguarda l’avvio di un piano strutturato di efficientamento energetico: ogni anno saremo impegnati nella sostituzione dei vecchi lampioni con nuovi corpi illuminanti a LED, un intervento che consentirà un risparmio significativo sia sui costi di manutenzione, sia sui consumi energetici”.

Sicurezza e risparmio energetico

Il connubio fra la sicurezza cittadina e il risparmio energetico è possibile: l'amministrazione comunale ha previsto 100 mila euro per il 2026 per la nuova illuminazione, a led, del Parco dei Mille a Spicchio, di Vinci Capoluogo, della zona di Sovigliana che comprende Via Grocco, Via Alfieri e le strade limitrofe, di Vitolini e La Stella (sono in dirittura d'arrivo i lavori per il nuovo marciapiede).

Edifici istituzionali

Come già stabilito anche l'anno scorso, il bilancio previsionale tocca gli edifici e le sedi istituzionali: confermato nel 2026 è un intervento (176.300 euro) per una prima manutenzione dei fabbricati che ospitano gli uffici comunali; la manutenzione del palazzo comunale di Piazza Leonardo da Vinci (180.000 euro) e la ristrutturazione dell’immobile di Via Roma che ospita l’archivio comunale. Il 2027 vedrà anche la riqualificazione della Biblioteca Leonardiana.

Assunzioni

Saranno sei le assunzioni operate dal Comune per il 2026. Sono in corso infatti le selezioni per tre operai (un muratore e due giardinieri) e per tre istruttori amministrativi, andando così a rafforzare il settore delle manutenzioni e quello dei tributi.

Turismo e cultura

Nell'ambito della risistemazione della facciata del municipio di Piazza Leonardo da Vinci, il palazzo comunale diventerà uno schermo sul quale verranno proiettate dodici immagini diverse lungo tutto il 2026, per celebrare il genio di Leonardo.

A proposito di Leonardo, il 2026, già battezzato "Anno dell'Ingegno", vedrà la sistemazione in Via Roma della statua donata da Filippo Tincolini, nonché la realizzazione delle sette opere di altrettanti artisti per "Vinci Città Museo", opere che saranno collocate lungo tutto il borgo.

Dopo l'apertura del welcome center, l'obiettivo è rafforzare il centro turistico e culturale, con la realizzazione di nuovi parcheggi nella parte bassa del Capoluogo.

Il territorio

La messa in sicurezza del territorio continua a rivestire importanza cardinale. 2,8 milioni di euro sono infatti destinati a Faltognano, S. Amato e al tratto che da S. Amato porta al Molin dei Frati, per opere di ripristino e di prevenzione delle frane.

Scuola, sport e giovani

I giovani e il loro mondo rimangono al centro dei progetti di questa amministrazione comunale. Dopo la Consulta, a Vinci nasceranno un nuovo centro di aggregazione giovanile in Via Val di Sole e un nuovo campo da calcetto a Ripalta.

Per quanto riguarda la scuola, dopo lo Staccia Buratta di Vinci, il 2026 vedrà aprirsi le porte anche dell'asilo nido di Via Giusti a Spicchio.

Previsti anche lavori per l'adeguamento sismico alla "Galilei", antincendio ed energetico della palestra dello stesso edificio, sismico ed energetico della “Aleramo” di Spicchio, che sarà sottoposta anche a una manutenzione straordinaria.

Confermati poi tutti i servizi legati all’istruzione.

Tasse e imposte

L'approvazione del bilancio di previsione prevede anche un aumento del biglietto di ingresso cumulativo per il Museo Leonardiano, sezione "Leonardo e la pittura" e casa natale di Leonardo ad Anchiano, che da 13 passa a 14 euro.

Previsti anche degli adeguamenti per le aliquote Imu relative agli immobili di categoria C e D.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa