Biblioteca Fucini, orario continuato dal lunedì al venerdì con il nuovo appalto

Con l'anno che verrà, entrano in vigore anche i nuovi orari per i servizi bibliotecari di Empoli, comprendenti la biblioteca 'Renato Fucini' di via Cavour, Palazzo Leggenda di via Paladini e i punti prestito disseminati sul territorio, tra cui quello nell'EcoPark di Ponte a Elsa fresco di inaugurazione.

Come annunciato da tempo, con il nuovo appalto entrato in vigore dal nuovo anno ritorna l'apertura della biblioteca 'Renato Fucini' anche il lunedì mattina (finora l'apertura era prevista solo dalle 14 alle 19). Quindi alla 'Fucini' sarà orario continuato dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19. Al sabato rimane l'orario spezzato : 9-13 e 15-19, guadagnando un'ora al pomeriggio (l'apertura precedente era alle 16)

Per Palazzo Leggenda le aperture pomeridiane sono concentrate tutte in orario 15-19, allineandosi allo stesso orario di apertura della Fucini. Quindi martedì, giovedì e sabato dalle 9 alle 13, dal mercoledì al sabato anche dalle 15 alle 19.

Infine i punti prestito. Dal 2026 la Casa della Memoria avrà come unico giorno di apertura il lunedì pomeriggio, perché al mercoledì il punto prestito raggiungibile è quello di Ponte a Elsa all'EcoPark.

LA DICHIARAZIONE - Così commenta l'assessore alla Cultura, Matteo Bensi: "Il servizio bibliotecario si amplia e si dissemina, seguendo davvero l'indirizzo di una cultura diffusa. L'impegno di riaprire la 'Fucini' anche al lunedì mattina è stato rispettato, e continueremo con i punti prestito anche nelle frazioni".

ORARI PER LE FESTE - Per la giornata di oggi, mercoledì 31 dicembre, biblioteca e Palazzo Leggenda saranno aperte dalle 9 alle 13, mentre rimarranno chiuse il 27 dicembre 2025 e il 5 gennaio 2026, come riportato sul sito della biblioteca: https://biblioteca.comune.empoli.fi.it/avviso-variazione-orario-per-le-festivita/

Per quanto riguarda i Punti Prestito ecco le chiusure aggiornate per le festività:

- Centro Giovani Avane: chiusura dal 23/12 al 6/01 con riapertura giovedì 8/01

- Casa della Memoria: chiusura dal 23/12 con riapertura lunedì 12/01

- Bibliocoop: chiusura dal 20/12 al 06/01 con riapertura mercoledì 7/01

- Punto Prestito Ponte a Elsa: riapertura mercoledì 7/01

LE ATTIVITÀ A PALAZZO LEGGENDA - Il primo giorno di attività del nuovo anno è previsto per venerdì 2 gennaio alle ore 17 con #CreativitàGiocando e Il Treno dei Desideri. Con bambine e bambine tra i 4 e gli 8 anni sarà realizzato un trenino sul quale far viaggiare i nostri sogni e le nostre speranze per il 2026! Prenotazione consigliata.

Sabato 3 gennaio alle 16.30 l'appuntamento è con 'Dal libro al fare - 365 pinguini'. In biblioteca è arrivato un pacco misterioso con dentro un pinguino, poi un altro pacco e un altro ancora… E noi realizzeremo pinguini a non finire da portare a casa o rispedire al Polo Nord! Da 4 a 10 anni. Prenotazione consigliata

