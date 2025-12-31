Bilancio 2026-2028 di Montelupo: i tagli statali e l’incremento dei costi non pesano sui cittadini

Il Consiglio comunale approva il bilancio di previsione per il triennio 2026 – 2028. Una manovra da oltre 15.000.000 euro, nella quale restano invariate aliquote IMU e addizionale IRPEF.

Il bilancio di previsione 2026, approvato nei termini di legge, conferma la solidità dei conti dell’ente e riflette la volontà dell’Amministrazione di garantire un’elevata qualità nell’erogazione dei servizi. Un documento che rafforza l’impegno sulle manutenzioni, sia nel centro cittadino sia nelle frazioni, e che valorizza il ruolo del personale comunale, riconosciuto come risorsa centrale per l’efficienza e la continuità dell’azione amministrativa.

Minori trasferimenti e costi crescenti

Un taglio di 97.000 € da parte del Governo centrale e un incremento della spesa corrente conseguente alle nuove gare in corso relative a mensa, trasporto, nidi e pulizie; l’inflazione che negli ultimi quattro anni si è attestata intorno al 17% rappresentano un punto di partenza complicato per la stesura del bilancio triennale 2026 – 2028.

Da un’analisi puntuale, l’elenco delle priorità

«Lo scenario in cui ci muoviamo è complesso. Così come ogni singolo cittadino, anche un ente pubblico deve fronteggiare l’incremento della spesa e una conseguente diminuzione del potere d’acquisto. Le nuove gare per i servizi hanno comportato un incremento importante. Il nostro obiettivo è mantenere invariata la qualità, senza gravare sulle famiglie.

Ad aggravare la situazione vi è un taglio di risorse da parte dello Stato di 314.000 € in tre anni: 97.362 € per il 2026, 97.759 € per il 2027, 119.177 € per il 2028.

L’intervento che proponiamo mira a individuare possibilità di razionalizzazione della spesa e, nel contempo, ad avere un’elevata pianificazione per poter disporre di progetti pronti da candidare a bandi pubblici promossi da altri enti o soggetti privati.

Una delle priorità condivise con il Sindaco e la Giunta è quella di investire in manutenzioni e sicurezza», così l’assessore al bilancio Francesco Desii illustra la manovra 2026 – 2028.

I progetti a breve e medio termine

Il 2026 vedrà la conclusione di alcuni progetti cruciali per il territorio, avviati negli anni precedenti.

Il recupero del “Risorti – spazio culturale” è finalmente concluso ed è stato utilizzato in occasione di Cèramica; si tratta ora di dotarlo di arredi e strumentazioni per adeguarlo alle funzione di spazio polifunzionale dedicato al Centro Giovani e al cinema estivo.

A inizio primavera è prevista anche l’apertura della Casa di Comunità con nuove funzioni. In questo caso il progetto, realizzato dalla Società della Salute, ha visto una stretta collaborazione con l’Amministrazione.

L’intervento ex Fanciullacci arriverà a conclusione entro i primi mesi del 2026, diventerà un polo dedicato al sociale che ospiterà anche il Centro Arco in Cielo.

In dirittura di arrivo nel 2026 anche la riqualificazione del Belvedere del Castello.

Per il terzo edificio della scuola Hack con il completamento del Polo Zero – sei sarà invece necessario attendere qualche mese in più.

Nella pianificazione dell’Amministrazione, accanto alle opere pubbliche, si collocano progetti e iniziative che hanno un valore sociale, culturale ed economico, come emerge dalle azioni che caratterizzeranno i prossimi mesi.

Valorizzazione del centro cittadino

Dopo una fase di studio e l’avvio di alcune iniziative, si intende avviare azioni concrete finalizzate alla rivitalizzazione del centro storico, che passano da una diversa gestione delle aree di sosta al consolidamento degli eventi, fino all’avvio di azioni di carattere strutturale.

Manutenzioni e sicurezza

Per il 2026 sono stati stanziati 500.000 € per interventi di difesa del suolo, con una particolare attenzione alla riqualificazione idraulica della zona del Castelluccio, all’ingresso della Firenze – Pisa – Livorno, dove in occasione di precipitazioni intense si sono verificati allagamenti.

Sono state previste ulteriori risorse da destinare alle asfaltature delle strade, con l’obiettivo di garantire una maggiore sicurezza per i cittadini e un maggiore decoro.

Ambiente e verde pubblico

Confermato per il 2026 lo stanziamento di 30.000 € per la piantumazione di nuove alberature, volte a mitigare il calore a terra, e ulteriori risorse per la manutenzione delle aree verdi.

Verrà rafforzata la valorizzazione di aree ad altro valore ambientale e in particolare del Torrente Pesa, attraverso il Contratto del Fiume.

Valorizzazione della cultura

Il MMAB è il cuore culturale di Montelupo Fiorentino. Nei primi mesi del 2026 sarà avviato un intervento che prevede l’unificazione dell’accoglienza, la sistemazione della sala ragazzi della biblioteca e il completamento della revisione del percorso museale.

È stato recentemente approvato un progetto complessivo che individua luoghi da caratterizzare con la ceramica, così come avvenuto per piazza Centi. Il progetto sarà portato avanti in collaborazione con la Fondazione Museo Montelupo.

Servizi

Per il settore scolastico il Comune rafforza il proprio impegno con ulteriori risorse destinate ai servizi educativi. In particolare, il servizio mensa garantirà circa 210.000 pasti all’anno a bambine e bambini.

Per il trasporto scolastico sono stanziati 240.000 euro, a beneficio di circa 280 bambine, bambini, ragazze e ragazzi.

All’assistenza educativa per minori con disabilità e ai centri estivi sono destinati complessivamente 225.000 euro, a sostegno di 34 bambini e ragazzi, nel pieno rispetto del principio di inclusione scolastica e dell’impegno a non lasciare indietro nessuno.

Sicurezza

Fra il 2026 e il 2027 sono previste risorse per la riorganizzazione del sistema di videosorveglianza.

«Il bilancio 2026 – 2028 conferma una scelta chiara: governare con responsabilità, mantenendo servizi di qualità e investendo sul futuro della città, pur in un contesto complesso.

Nel 2026 arriveranno a compimento interventi per oltre 7 milioni di euro finanziati con fondi PNRR; molti dei quali sono destinati a cambiare il volto del nostro paese.

5Quella approvata è una manovra che tutela i cittadini e rafforza Montelupo, puntando su sicurezza, manutenzioni, coesione sociale e valorizzazione del territorio. Portiamo così avanti gli impegni che abbiamo preso con programma di mandato. In questo contesto diventa poi strategica la capacità di attrarre risorse aggiuntive per attuare progetti complessi e ambiziosi; penso a tutti gli interventi realizzati attraverso i finanziamenti PNRR o ai progetti culturali attuati grazie alla partecipazione a bandi promossi da enti e soggetti privati.» afferma il sindaco Simone Londi

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa