Avviso di chiusura degli Uffici comunali e del Centro operativo comunale lunedì 5 gennaio 2026

Si informa la cittadinanza che lunedì 5 gennaio 2026 gli Uffici comunali e il Centro Operativo Comunale resteranno chiusi, con contestuale collocamento in congedo ordinario d’ufficio del personale dipendente interessato.
La Protezione Civile e il Cantiere comunale saranno reperibili in caso di necessità, al fine di garantire la gestione di eventuali situazioni urgenti.
Nella medesima giornata sarà assicurata la reperibilità del personale dell’Ufficio di Stato Civile esclusivamente per le pratiche relative ai certificati e alle dichiarazioni di morte.
In particolare:
lunedì 5 gennaio 2026, l’Ufficio di Stato Civile sarà reperibile solo per dichiarazioni di morte, dalle ore 8.30 alle ore 12.00, contattando il numero 329 3813073.
L’Amministrazione comunale ringrazia i cittadini per la collaborazione.
