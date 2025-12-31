Calcio, Stefano Stefanelli a un passo dal ruolo di ds del club azzurro

Sempre più vicino a Empoli Stefano Stefanelli, pronto a diventare il nuovo direttore sportivo del club azzurro. L’ufficialità dovrebbe arrivare nei primi giorni del 2026, probabilmente venerdì 2 gennaio, in concomitanza con la ripresa degli allenamenti dopo la pausa natalizia.

Stefanelli, classe 1979, era già presente a Empoli il 30 dicembre per avvicinarsi al nuovo ruolo e sta completando le pratiche per liberarsi dalla Juventus, dove era responsabile dell’area scouting.

Con un’esperienza consolidata nel calcio italiano, ha ricoperto incarichi al Pisa, Napoli, Cesena, Carpi e Pistoiese. Il suo arrivo segna il cambio al vertice dell’area sportiva: sostituirà Roberto Gemmi, direttore sportivo uscente, e il responsabile scouting Perna.

La presentazione ufficiale è prevista nella settimana successiva al rientro in campo, in vista della trasferta di Cesena.

