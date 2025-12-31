Fiamme sotto il viadotto San Donato, stop alla tramvia T2

La linea T2 della tramvia di Firenze è stata interrotta dalla mattina di oggi nel tratto compreso tra le fermate di viale Redi e Regione Toscana a seguito di un incendio divampato nella notte sotto il ponte e il viadotto San Donato.

Dopo lo spegnimento delle fiamme, i vigili del fuoco hanno richiesto l’avvio di verifiche tecniche sulla struttura, rendendo necessaria la sospensione del servizio tranviario in quel segmento della linea.

Per garantire la mobilità dei passeggeri, nel tratto non servito dai convogli Sirio è stato attivato un servizio di bus sostitutivi.

