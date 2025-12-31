Finanziamenti ad Hamas, resta in carcere l'uomo arrestato a Firenze

Il carcere di Sollicciano
Dopo l'interrogatorio di garanzia resta in carcere Rahed Al Salahat, l'uomo di 48 anni arrestato a Firenze nei giorni scorsi nell'inchiesta della Dda di Genova sui finanziamenti ad Hamas. Il gip ha ritenuto inalterato il quadro accusatorio anche dopo le dichiarazioni dell'indagato e le sue risposte alle domande, mentre il difensore del 48enne ha annunciato ricorso al tribunale del riesame di Genova.
Dopo la conferma della misura in carcere per Al Salahat è stato annunciato dai pro Palestina un presidio, alle 15 del 3 gennaio, sotto al carcere di Sollicciano.
