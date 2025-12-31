Gran finale delle festività a Certaldo: l’ultimo appuntamento con la Befana della Pro Loco in Piazza Boccaccio

Il 6 gennaio sarà la giornata conclusiva del calendario eventi realizzato dal CCN Certaldo in collaborazione il Comune e le Associazioni del territorio .

Atteso l’arrivo della Befana in Piazza Boccaccio, portando dolci e allegria a tutti i bambini.

L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Certaldo e rappresenta un’occasione unica per vivere la magia della festività più attesa dai bambini.

L’appuntamento è previsto per le ore 15, quando la Befana farà il suo ingresso ufficiale in piazza, distribuendo le tradizionali calze ricolme di caramelle e dolcetti, creando un pomeriggio di gioia e condivisione per tutta la comunità.

Nell’ultimo weekend delle festivitò natalizie fino al 6 gennaio, sarà ancora possibile visitare l’affascinante mondo dei presepi a Certaldo Alto.

La Rappresentazione della Natività allestita sotto la Loggia di Palazzo Pretorio, e il Presepe alla Limonaia, curato dall’Associazione Centro Storico Certaldo Alto,

In occasione della Festa dell’Epifania i Nusei di Certaldo saranno aperti con orario dalle 10 alle 13 e dalle 14,30 alle 16,30.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa