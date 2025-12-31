Guasto alla caldaia del Teatro Tenda di Arezzo: Alessandro Haber recita sul palco con una coperta

Teatro al freddo lunedì sera ad Arezzo durante lo spettacolo Maledetti Amici di Giovanni Veronesi, quando l'impianto di riscaldamento del Teatro Tenda si è improvvisamente guastato, lasciando il pubblico e gli attori a fare i conti con le temperature rigide.

Durante la rappresentazione, l’attore Alessandro Haber, visibilmente infreddolito, si è coperto con una coperta passata dal pubblico, mentre lo stesso Veronesi ha ironizzato sulla situazione, definendo il teatro “un igloo”.

Molti spettatori, che avevano pagato un biglietto da 40 euro, hanno espresso disappunto sui social per il disagio subito, raccontando di essersi coperti con plaid di fortuna recuperati dalle proprie auto e, in alcuni casi, persino con coperte per cani.

La Fondazione Guido d’Arezzo, organizzatrice dell’evento, ha spiegato che il problema è stato causato da un guasto improvviso alla caldaia. I tecnici, allertati prima dell’inizio dello spettacolo, non sono riusciti a ripristinare il riscaldamento in tempo per l’alzata del sipario.