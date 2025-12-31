Il consiglio comunale di Vinci esprime solidarietà agli operai del gruppo Colorobbia

All’inizio della seduta del consiglio comunale di martedì 30 dicembre, Daniele Vanni, sindaco di Vinci, ha letto una comunicazione a nome di tutti i gruppi consiliari e dell’amministrazione comunale, “in solidarietà con i lavoratori [del gruppo Colorobbia] in somministrazione per la mancata regolarizzazione di 18 di loro” (vedi qui la notizia).

Questo il testo completo della comunicazione unanime:

“A fronte dello stato di agitazione e dei primi scioperi già attuati dai lavoratori del gruppo Colorobbia, in solidarietà con i lavoratori in somministrazione per la mancata regolarizzazione di 18 di loro sui 50 complessivi, rilevato che tale stabilizzazione di 18 lavoratori da gennaio 2026 faceva parte di un percorso, concordato con l’azienda a settembre 2025, che avrebbe stabilizzato poi anche tutti gli altri lavoratori con criterio di anzianità; rilevato inoltre che a fine novembre l'azienda ha comunicato all'RSU di non essere più nelle condizioni per farlo e che avrebbe stabilizzato solo una parte di questi lavoratori, i quali da cinque anni non sostituiscono altri lavoratori in ferie o malattia ma sono fondamentali per il ciclo produttivo dell'azienda, il consiglio comunale esprime la propria vicinanza e solidarietà ai lavoratori in somministrazione per i quali la mancata stabilizzazione incide sulle prospettive di vita e sulla sicurezza economica e auspica la ripresa di un dialogo tra rappresentanze sindacali e Gruppo Colorobbia sulla base dell’accordo già sottoscritto tra le parti a settembre 2025”.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa

Notizie correlate