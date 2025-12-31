Incidente in Fi-Pi-Li, scontro tra due auto prima di Ponsacco

Incidente poco dopo le 13 di oggi sulla Fi-Pi-Li: per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate poco prima dell'uscita di Ponsacco, in direzione Firenze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pisa, i mezzi di soccorso inviati dal 118, Avr e polizia stradale per i rilievi. La squadra dei vigili del fuoco ha estratto il conducente da una delle due auto, collaborando con il personale sanitario, oltre alla messa in sicurezza delle macchine coinvolte.

Nel tratto interessato dall'incidente si sono verificati rallentamenti. In corso gli accertamenti sulla dinamica.