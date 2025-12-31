Incidente tra due auto a Stabbia: soccorsi nella frazione di Cerreto Guidi

È successo questa sera poco prima delle 19: tre le persone trasportate in pronto soccorso
Incidente tra due auto questa sera, mercoledì 31 dicembre, a Stabbia, frazione di Cerreto Guidi. Da quanto si apprende le due macchine, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente e uno dei due mezzi dopo l'impatto si sarebbe ribaltato. È successo poco prima delle 19 lungo via dell'Acquerata, che dalla frazione porta a Lazzeretto.
Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso del 118 con un'automedica e tre ambulanze, i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi. Tre persone, che sempre dalle prime informazioni non sarebbero in gravi condizioni, sono state trasportate in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli.
