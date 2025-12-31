Indagine a Prato su altri tre incendi dolosi

La Procura di Prato ha aperto un’indagine su altri tre incendi, ritenuti di natura dolosa, avvenuti nella notte tra il 29 e il 30 dicembre in diverse zone della città.

Secondo quanto riferito dalla Procura, un primo rogo si è verificato intorno alle 22.30 in via Gestri, all’interno di un garage adibito a ricovero di attrezzi, riconducibile al titolare italiano di una società. Un secondo incendio ha interessato due veicoli in sosta nei pressi di un'autofficina, di proprietà di una cittadina cinese di 42 anni. Il terzo episodio ha riguardato due furgoni abbandonati, sempre in via Gestri.

Gli episodi si inseriscono in una scia di incendi che prosegue dopo quelli già avvenuti il 6 e il 19 dicembre. La Procura ha assunto la direzione delle indagini per chiarire le motivazioni dei roghi, identificare i responsabili e verificare l’eventuale esistenza di una regia unitaria. Le indagini sono condotte con il supporto dei carabinieri del comando provinciale di Prato.