Nel 2025 sono 114 gli arresti, oltre 17mila controlli: il 'bilancio' dei carabinieri di Prato

Sicurezza e presidio del territorio confermati nel 2025 dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Prato, che ha coordinato Stazioni, Tenenza e Compagnia con il supporto dei Reparti Specializzati.

I reparti territoriali hanno effettuato 5.336 servizi di pattuglia e perlustrazione, identificando 17.326 persone e controllando 10.055 veicoli, con 436 contravvenzioni elevate. La Centrale Operativa ha gestito 19.083 chiamate, circa 52 al giorno, intervenendo per prevenire reati in corso e garantire soccorso alla popolazione.

I servizi straordinari ad alto impatto sono stati 26, concentrati su centri storici, periferie, aree della movida e zone a maggiore incidenza criminale, con il supporto del 6° Battaglione Carabinieri Toscana e delle squadre di Intervento Operativo, per un totale di 173 servizi complessivi.

Sul fronte repressivo, l’Arma ha arrestato 114 persone e denunciato 1.267 soggetti. Nell’ambito dei controlli interforze sono state ispezionate 25 aziende, identificati 72 lavoratori, deferiti 12 titolari e tratti in arresto 2 soggetti. Sono stati effettuati 17 controlli su locali per verificare il rispetto delle normative amministrative.

In tema di violenza di genere sono stati emessi 21 divieti di ritorno, 13 ammonimenti, 2 sorveglianze speciali, 1 avviso orale e 1 Dacur. Infine, l’attività di contrasto all’immigrazione clandestina ha portato a 18 decreti di espulsione e 2 accompagnamenti coatti verso centri di permanenza per i rimpatri.

Il bilancio evidenzia un presidio costante e coordinato, con attenzione sia alla prevenzione sia alla repressione dei reati, a tutela della comunità pratese.