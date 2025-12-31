Nascondeva una pistola clandestina sotto il sedile e mezzo chilo di droga in casa: un arresto in A1

Arrestato un uomo in A1, in provincia di Arezzo, per il possesso di una pistola clandestina e mezzo chilo di droga in casa.

L’uomo era stato fermato dalla Polizia Stradale nel tratto compreso tra Laterina e Pergine Valdarno perché mostrava un atteggiamento nervoso alla guida.

Dal controllo dell’auto è stata trovata una pistola, una semiautomatica Beretta calibro 9x21, nascosta sotto uno dei sedili, alla quale era stata cancellata la matricola. L’arma era completa di caricatore, affiancata da un secondo caricatore e da oltre cinquanta proiettili.

Gli accertamenti sono proseguiti nell’abitazione dell’uomo, dove sono stati sequestrati circa 550 grammi di marijuana suddivisi in confezioni sottovuoto.

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione di arma clandestina e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio ed è stato trasferito nel carcere di Arezzo, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Notizie correlate