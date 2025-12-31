Sequestrati 30 kg di pesce a Lucca destinati al cenone di Capodanno

Cronaca
Condividi su:
Leggi su mobile

Irregolarità nella gestione dei prodotti ittici scoperta in pescherie e ristoranti di Lucca

La Capitaneria di porto di Viareggio ha sequestrato ieri 30 chilogrammi di pesce destinato al cenone di Capodanno, a seguito di controlli effettuati in pescherie e ristoranti nel capoluogo. Le ispezioni hanno evidenziato irregolarità nella gestione e nella tracciabilità dei prodotti ittici.

Diversa la situazione per quanto riguarda la vigilanza in mare: i controlli sulle attività di pesca professionale e sportiva non hanno fatto emergere violazioni, confermando una crescente attenzione degli operatori al rispetto delle norme.

L’episodio rientra nel più ampio programma di attività della Guardia Costiera di Viareggio, che nel corso del 2025 ha elevato 40 sanzioni amministrative e effettuato 28 sequestri, per un totale di oltre 300 chilogrammi di prodotto ittico non conforme alla normativa vigente.

Di particolare rilievo è stata anche l’azione di polizia condotta nei giorni scorsi ad Altopascio, dove è stato scoperto un deposito contenente circa cinque tonnellate di pesce senza informazioni sulla provenienza e con il termine minimo di conservazione scaduto da diversi mesi.

Notizie correlate

Toscana
Cronaca
31 Dicembre 2025

Nel 2025 sono 114 gli arresti, oltre 17mila controlli: il 'bilancio' dei carabinieri di Prato

Sicurezza e presidio del territorio confermati nel 2025 dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Prato, che ha coordinato Stazioni, Tenenza e Compagnia con il supporto dei Reparti Specializzati. I reparti [...]

Toscana
dalla Regione
31 Dicembre 2025

1 gennaio, codice giallo in Toscana per ghiaccio e neve

Le temperature diffusamente sotto lo zero in Toscana, anche nelle aree di pianura, renderanno possibili nella mattinata di domani, giovedì 1 gennaio, deboli nevicate in Valdarno superiore, Casentino, Val Tiberina [...]

Massa
Cronaca
31 Dicembre 2025

Tragedia sulla linea ferroviaria Tirrenica, persona investita. Stop ai treni

Tragedia sulla linea ferroviaria Tirrenica, tra le stazioni di Massa e Carrara Avenza: un convoglio a lunga percorrenza Roma-Genova ha investito mortalmente una persona sui binari. Sul posto sono intervenuti [...]


<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina