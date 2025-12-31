Tragedia sulla linea ferroviaria Tirrenica, persona investita. Stop ai treni

Tragedia sulla linea ferroviaria Tirrenica, tra le stazioni di Massa e Carrara Avenza: un convoglio a lunga percorrenza Roma-Genova ha investito mortalmente una persona sui binari. Sul posto sono intervenuti la Polfer e la polizia per i rilievi e gli accertamenti.

Il treno trasportava alcune centinaia di passeggeri. Trenitalia ha attivato un servizio sostitutivo con autobus tra le stazioni di Massa e Sarzana (La Spezia) per limitare i disagi ai viaggiatori.

