Tragedia sulla linea ferroviaria Tirrenica, persona investita. Stop ai treni

Tragedia sulla linea ferroviaria Tirrenica, tra le stazioni di Massa e Carrara Avenza: un convoglio a lunga percorrenza Roma-Genova ha investito mortalmente una persona sui binari. Sul posto sono intervenuti la Polfer e la polizia per i rilievi e gli accertamenti.
Il treno trasportava alcune centinaia di passeggeri. Trenitalia ha attivato un servizio sostitutivo con autobus tra le stazioni di Massa e Sarzana (La Spezia) per limitare i disagi ai viaggiatori.
