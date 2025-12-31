Tragedia sulla linea ferroviaria Tirrenica, persona investita. Stop ai treni

Cronaca Massa
Condividi su:
Leggi su mobile

Tragedia sulla linea ferroviaria Tirrenica, tra le stazioni di Massa e Carrara Avenza: un convoglio a lunga percorrenza Roma-Genova ha investito mortalmente una persona sui binari. Sul posto sono intervenuti la Polfer e la polizia per i rilievi e gli accertamenti.

Il treno trasportava alcune centinaia di passeggeri. Trenitalia ha attivato un servizio sostitutivo con autobus tra le stazioni di Massa e Sarzana (La Spezia) per limitare i disagi ai viaggiatori.

Notizie correlate

Massa
Cronaca
19 Dicembre 2025

Vandali incendiano due cabinet della fibra ottica a Castagnola: danni e disagi alla rete

Gravi atti vandalici alla rete di Fibercop nella notte tra giovedì e venerdì a Castagnola, frazione di Massa (Massa Carrara). Alcuni ignoti avrebbero incendiato due cabinet della fibra ottica, uno [...]

Massa
Cronaca
15 Dicembre 2025

Nave incagliata lascia Marina di Massa dopo 11 mesi, al via il traino verso Livorno

Sono iniziate questa mattina le operazioni per il rigalleggiamento della nave cargo Guang Rong, incagliata a Marina di Massa dallo scorso 28 gennaio dopo essere finita contro il pontile a [...]

Toscana
Cronaca
1 Dicembre 2025

Operazione 'Mundus Solo': scoperte irregolarità in 17 cantieri nautici della costa toscana

Si è conclusa l’operazione “Mundus Solo”, condotta dal Reparto Operativo Aeronavale di Livorno della Guardia di Finanza per contrastare gli illeciti ambientali nel settore della cantieristica nautica, uno dei comparti [...]



Tutte le notizie di Massa

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina