Vannacci al tuffo di Capodanno di Viareggio, i promotori si dissociano

Torna come da tradizione il "Tuffo di Capodanno Città di Viareggio": l'evento, a ingresso libero giunto alla 12esima edizione, dà appuntamento in piazza Mazzini con l'accoglienza dalle 10.30, mentre alle 12 è previsto il tuffo in mare del gruppo di coraggiosi. Il record da battere quest'anno è di 714 partecipanti e sarà possibile sostenere la Croce Verde di Viareggio acquistando la cuffia commemorativa del Tuffo 2026. Un momento atteso da tanti appassionati, organizzato dall'associazione sportiva dilettantistica Escape Tuscany Triathlon, che nelle ultime ore ha anche ricordato la distanza dalla politica dell'iniziativa.

Questo dopo che il vicesegretario della Lega Roberto Vannacci ha annunciato nei giorni scorsi la propria partecipazione. Prima con una foto e un'immagine, di quando ha preso parte a precedenti edizioni del tuffo, poi tramite un video l'europarlamentare che abita a Viareggio ha dato appuntamento al ritrovo "per un tuffo ardito, indomito, impavido, audace e rigeneratore". In seguito sulla pagina dell'associazione sportiva il presidente Aldo Angeli aveva affermato: "Mi trovo mio malgrado a precisare una cosa che dovrebbe essere ovvia a tutti. Ogni tentativo di accostare il tuffo di Capodanno alla politica viene da noi fortemente respinto. Siamo viareggini, siamo la città del Carnevale, siamo un'associazione sportiva che vive di sport e di allegria. Pertanto, chiunque abbia altri scopi, come diciamo noi stay home", riferito al motto che accompagna il tuffo, "hai freddo? stay home".

Oggi con un nuovo video, Vannacci ha ricordato la sua partecipazione domani all'evento. Gli organizzatori hanno nuovamente evidenziato che il tuffo "è goliardico e apolitico", dando appuntamento per battere il record di partecipanti. A dissociarsi è anche la presidente della Croce Verde Carla Vivoli: "Non accettiamo strumentalizzazioni dell'iniziativa e della nostra associazione", dato che sulle cuffie come ricordato ci sarà il logo, oltre all'ambulanza presente sul posto.

Notizie correlate