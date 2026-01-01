Botti di fine anno nel Circondario: registrati due incidenti fra Certaldo e Cerreto Guidi

Cronaca Certaldo
Condividi su:
Leggi su mobile
Fuochi d'artificio in Piazza della Vittoria a Empoli la notte del 31 dicembre 2025

Non sono mancati, nonostante i divieti e le ordinanze specifiche emesse al riguardo, i botti di fine anno nei vari comuni dell'Empolese Valdelsa, dalla centralissima Piazza della Vittoria in Empoli, fino a Certaldo, comune quest'ultimo dove è intervenuto anche il 118.

L'episodio più grave nella cittadina valdelsana: un uomo di 68 anni è ricorso alle cure dei sanitari, per lo scoppio di un botto che gli ha provocato traumi alla mano e ferite al volto. Il 118 si è recato nella zona di via Neruda e ha trasportato l'uomo, con l'automedica, al pronto soccorso del San Giuseppe in codice giallo. L'uomo avrebbe riportato un trauma importante alla mano con prognosi di 40 giorni e anche ferite al volto. L'uomo è in osservazione e domani potrebbe essere trasferito in altra struttura ospedaliera. L'evento si è verificato nonostante che il Comune di Certaldo avesse adottato un'ordinanza di divieto dei botti dal 24 dicembre fino al 7 gennaio.

Un altro episodio avrebbe coinvolto invece un bambino a Cerreto Guidi, che sarebbe rimasto ferito, anche se in modo non grave, dallo scoppio di un botto nei pressi della via Francesca Nord SR436. Anche in questo caso è stato allertato il 118, ma il ragazzo avrebbe rifiutato il trasporto in pronto soccorso. Sul posto erano intervenuti anche i Carabinieri.

Notizie correlate

Prato
Cronaca
1 Gennaio 2026

Più fiocchi rosa che blu, nelle nascite di fine e inizio anno negli ospedali dell'Asl Toscana Centro

Il cambio di calendario non ferma il lavoro nelle sale parto dell'AUSL Toscana Centro. Tra la sera del 31 dicembre 2025 e le prime ore del 1° gennaio 2026, nei punti nascita aziendali si [...]

Certaldo
Cronaca
29 Dicembre 2025

Certaldo in piazza per ricordare Maati Moubakir, ucciso un anno fa. La madre: "Chiediamo una 'giusta giustizia'"

"Quello che ci aspettiamo è che si renda giustizia a un ragazzo di 17 anni ucciso dopo una serata di divertimento. Nessun ragazzo dovrebbe uscire per divertirsi e non tornare [...]

Certaldo
Cronaca
28 Dicembre 2025

Un anno fa la morte di Maati Moubakir: due iniziative a Campi Bisenzio e Certaldo per ricordare il 17enne ucciso

Un anno fa l'omicidio di Maati Moubakir, il 17enne ucciso per un errore di persona la notte del 29 dicembre 2024 a Campi Bisenzio. Mentre il processo va avanti per [...]



Tutte le notizie di Certaldo

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina