Cane incastrato in una recinzione, l'intervento dei Vigili del Fuoco a Casciana Terme

L'animale in grave difficoltà, la recinzione era posizionata a un'altezza di 4 metri
Il personale del Comando dei Vigili del Fuoco di Pisa è entrato in azione in Via Don Camillo Mostardi, nella frazione di Collemontanino (Comune di Casciana Terme), per un’operazione di soccorso animale.
Un cane di razza pastore fonnese si era ritrovato in una situazione di grave difficoltà, rimanendo incastrato con una zampa in una recinzione posizionata a un'altezza di 4 metri rispetto al livello della strada.
Grazie all'intervento della squadra operativa, l'animale è stato liberato con successo e restituito al suo proprietario completamente illeso.
