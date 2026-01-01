Capodanno: il bilancio nazionale del Viminale tra feriti e incidenti

Cronaca Toscana
Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha diffuso i dati ufficiali relativi ai festeggiamenti del nuovo anno. Il bilancio complessivo parla di un decesso e 283 feriti, dei quali 54 hanno necessitato del ricovero in strutture ospedaliere. Si osserva una lieve flessione nel numero totale di feriti rispetto all'anno precedente, quando furono 309.

I dettagli del bilancio

  • Vittime: Si registra un decesso a Roma. La vittima è un cittadino moldavo di 63 anni, deceduto a causa dello scoppio di un petardo.

  • Gravità delle lesioni:

    • 245 persone hanno riportato ferite giudicate guaribili entro 40 giorni.

    • 50 persone versano in condizioni gravi, con una prognosi che supera i 40 giorni.

  • Minori coinvolti: Sono 68 i minorenni rimasti feriti, un dato in diminuzione rispetto ai 90 casi registrati nello scorso Capodanno.

  • Armi da fuoco: In 12 episodi, i ferimenti sono stati causati dall'utilizzo di armi da fuoco durante i festeggiamenti.

Da segnalare che nell'empolese valdelsa si sono registrati due ferimenti, uno lieve a Cerreto Guidi e uno più grave a Certaldo

