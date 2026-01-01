Codice giallo per rischio mareggiate venerdì 2 gennaio

La Protezione Civile Regionale con il bollettino meteo odierno ha diramato un avviso di criticità codice giallo per rischio mareggiate valido dalle ore 6.00 fino alle ore 23.59 di domani venerdì 2 gennaio 2026. Sono previste, infatti raffiche di Libeccio fino a 80-100 km/h sull'Arcipelago a nord di Capraia, sui crinali e sui versanti emiliano-romagnoli dell'Appennino, 60-80 km/h sulla costa centro-settentrionale, 40-60 km/h sul resto delle zone centro-settentrionali della regione.

I CONSIGLI DELLA PROTEZIONE CIVILE

In caso di avvisi di criticità o di allerte meteo, si consiglia ai cittadini di alzare il livello della normale prudenza e di seguire le indicazioni fornite dalla Protezione civile comunale e i canali informativi sulla viabilità, nonché l’evoluzione delle condizioni meteo tramite radio, TV, siti web istituzionali, e in caso di forti mareggiate osservare i seguenti accorgimenti:

• evitare, se possibile, di transitare nei tratti stradali a ridosso della costa;

• in caso di spostamento tramite traghetti, informarsi su possibili cancellazioni/riduzioni dei servizi;

• evitare le attività sportive e nautiche da diporto in mare, evitare ogni trasferimento via mare;

• balneazione vietata;

• mantenersi a debita distanza da scogli o moli che possano essere raggiunti da onde anomale.

Fonte: Comune di Livorno - ufficio stampa

Notizie correlate