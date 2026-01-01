Due compleanni ultracentenari a Livorno nel giorno di Capodanno

Primo Meoli che spegne 104 e Luciana Guantini che compie 101 anni

Sono due i cittadini livornesi nati nel giorno di Capodanno e già iscritti al “club” degli ultracentenari.

Sono Primo Meoli che spegne 104 candeline essendo nato il 1° gennaio 2022 e Luciana Guantini che compie 101 essendo nata a Capodanno del 1925.

Nonno Primo, nato a Livorno dove ha sempre abitato, ha lavorato come imbianchino, mestiere imparato da giovanissimo. Ha avuto una vita tranquilla, a parte la dura esperienza della guerra, arruolato a 18 anni, e del campo di prigionia in Germania. Gli anni sono passati, e anche se non può più fare le lunghe passeggiate alle quali era abituato, nonno Primo è ancora lucido e autonomo, e gli piace leggere i giornali per tenersi informato.

Nonna Luciana, è nata e vissuta a Livorno. A 17 anni avendo perso il padre, morto in trincea durante la Seconda guerra mondiale, è andata a lavorare al consorzio agrario per aiutare la madre a mantenere la famiglia – cinque figli di cui uno di appena 2 anni -. Sul lavoro ha conosciuto colui che poi è diventato suo marito. Dopo il matrimonio si è dedicata alla cura della casa e dei congiunti, in particolare della figlia e del marito. Sempre lucidissima e con una memoria di ferro è purtroppo limitata nei movimenti a seguito di una frattura del femore.

Il sindaco Luca Salvetti ha inviato a entrambi i festeggiati gli auguri più calorosi a nome della città.

