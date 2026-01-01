È Soleil la prima nata in Toscana nel 2026 negli ospedali pubblici, il "primato" ad Arezzo

Il presidio ospedaliero San Donato di Arezzo ha registrato la prima nascita del 2026 negli ospedali pubblici della regione Toscana. La piccola si chiama Soleil ed è venuta alla luce alle ore 00:38 di questa notte appena trascorsa.

La neonata, che ha un peso di circa 3,5 chilogrammi, ha portato una gioia speciale ai genitori Deborah e Nico.

Soleil ha conquistato il primato regionale per una manciata di secondi, precedendo di soli due minuti la piccola Camilla, nata invece alle ore 00:40 presso l'ospedale Santa Chiara di Pisa.

Qui invece gli ultimi nati del 2025 e i primi del 2026 negli ospedali dell'Asl Toscana Centro e nella Azienda Ospedaliera Senese.

