Escursionista straniera ferita sulle Panie: Vigili del Fuoco ed elisoccorso la salvano

Ultimo dell'anno con brivido a Molazzana, in provincia di Lucca, dove attorno alle ore 18:00 di ieri, una squadra di vigili del fuoco del comando di Lucca, distaccamento di Castelnuovo Garfagnana, assieme alle squadre Vigili del Fuoco SAF di Lucca e Viareggio e il personale SAST è intervenuta per il recupero di un'escursionista straniera, feritasi su un sentiero nel gruppo delle Panie.

Considerando la zona impervia e non facilmente raggiungibile è stato richiesto l'intervento di DRAGO 147 del nucleo di Bologna abilitato al volo in notturna che ha provveduto al recupero tramite elissoccorritore.

La donna, infortunata alla caviglia è stata trasportata all'ospedale Versilia. Il marito e il cane che era con loro sono stati raggiunti dalle squadre a terra, VVF e SAST, percorrendo tratti di superficie ghiacciata, sono stati accompagnati a valle.