Festa al Santa Chiara: Camilla, la prima nata del 2026, è la figlia di due infermieri

Cronaca Pisa
Camilla, la prima nata al Santa Chiara di Pisa

L'ultimo nato e le prime due nate al punto nascita dell'AUOP al Santa Chiara di Pisa

Si chiama Camilla la prima neonata del nuovo anno a Pisa. La piccola è venuta alla luce alle ore 00:40 del 1° gennaio 2026 presso il punto nascita dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana (AOUP), situato nell'ospedale Santa Chiara.

La bimba, che gode di ottima salute, pesa 3.260 grammi, è lunga 51 centimetri e presenta una circonferenza cranica di 35,5 centimetri.

La piccola Camilla con i genitori e lo staff del Santa Chiara

Una curiosità lieta riguarda i genitori, Deborah Fusco e Nico Franchini: entrambi sono infatti infermieri in forza proprio presso l’AOUP, l’azienda che ha ospitato il lieto evento.

Ad assistere la mamma durante il parto è stata l’equipe medica composta dalla dottoressa Alessandra Perutelli, dall’ostetrica Simona Eva Fornai, dall'OSS Rita Cascavilla e dalla specializzanda Cardelli. Ai neo-genitori e alla piccola Camilla vanno i migliori auguri per questo splendido inizio d'anno.

Come si era chiuso il 2025

Il punto nascita del Santa Chiara aveva appena chiuso il 2025 con un segno positivo, registrando un incremento dell'attività rispetto all'anno precedente.

Le statistiche confermano la vitalità della struttura dell'AOUP. Il 2025 si è concluso con un totale di 1.706 parti e la nascita di 1.750 bambini, superando i dati del 2024, che si era fermato a 1.672 parti e 1.718 neonati. Un trend in crescita che sottolinea l'importanza del polo ospedaliero pisano come riferimento per le famiglie del territorio.

Il piccolo Luca con i genitori e lo staff medico

L'ultimo fiocco del 2025 è stato azzurro: alle ore 18:52 del 31 dicembre è nato Luca Braccini. Figlio di Sara e Raffaele Braccini, il piccolo ha fatto segnare un peso importante di 4.200 grammi per una lunghezza di 53 centimetri. Ad assistere l’ultimo parto dell’anno è stato un folto team multidisciplinare composto dai dottori Noti, Ricciarini e Aboutabit, dalla neonatologa Controzzi, dall'anestesista Bosco, dalle ostetriche Donati, Mazzei e Palla e dall’OSS Monica Marmugi.

Il 2026 si apre nel segno del rosa

Pochi minuti dopo la nascita di Camilla, la figlia degli infermieri, un altro fiocco rosa.

Alle ore 00:49 del 1° gennaio 2026 è venuta al mondo Inaya Cira, una bambina di 2.750 grammi.

La piccola Inaya con i genitori e lo staff medico

La piccola è figlia di Kristiana Brace e Eglantin Cira. Ad assistere la nascita è stata una nutrita equipe medica che ha garantito il perfetto svolgimento delle procedure: Ginecologi: Dott. Andrea Panattoni, Dott.ssa Francesca Papini e la specializzanda Dott.ssa Alice Baronti; Anestesisti: Dott.ssa Martina Paradossi e la specializzanda Dott.ssa Jessica Ferrini; Neonatologo: Dott. Matteo Giampietri; Personale Ostetrico e Sanitario: Giusy Sauro (nel ruolo di ferrista), Laura D'Antonangelo (nel ruolo di ostetrica di sala) e l’OSS Carmela Parente.

Fonte: AUOP - Ufficio stampa

