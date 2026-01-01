"FIAP Toscana ETS" la tessera 2026 dedicata a Teresa Mattei e Bianca Bianchi

In Toscana la Federazione Italiana delle Associazioni Partigiane, storico Ente Morale fondato da Ferruccio Parri il 9 gennaio 1949, inaugura una fase nuova dalla storica sede fiorentina al numero 13 di via Michelangelo Buonarroti.

La FIAP, fondata a Milano con l'obiettivo di valorizzare il contributo originale portato alla lotta di Liberazione dal socialismo liberale di Giustizia e Libertà, dal Partito d'Azione, dall'antifascismo liberal-radicale, dagli anarchici, dagli indipendenti e da quanti nel dopoguerra italiano non si riconoscevano nella logica degli schieramenti contrapposti, trovò in Parri, il celebre "Comandante Maurizio", il suo primo presidente e principale animatore, al quale seguirono negli anni alla presidenza nazionale Francesco Albertini, Enzo Enriques Agnoletti, Aldo Aniasi, Francesco Berti Arnoaldi Veli e Mario Artali. Oggi è presieduta da Luca Aniasi. Una storia che ha radici solide nella Resistenza all'oppressione fascista e nazista e che, attraverso la promozione della memoria attiva in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e gli Uffici Scolastici, è fortemente impegnata a sollecitare le giovani generazioni verso una conoscenza consapevole della storia contemporanea e della nascita delle Istituzioni repubblicane.

Anche in Toscana FIAP si presenta ai nastri di partenza del nuovo anno esprimendo gratitudine e apprezzamento per i messaggi augurali pervenuti in questi giorni dal Presidente della Giunta Regionale, Eugenio Giani, e dalla Presidente del Consiglio Regionale, Stefania Saccardi, che sottolineano la grande attenzione per i valori ed i principi democratici di quella che è la prima Regione italiana che ha voluto fissare all'interno del proprio Statuto un richiamo chiaro e inoppugnabile alla memoria delle lotte partigiane attraverso l'indicazione "Promuove, difende e pratica la memoria della Resistenza e l'antifascismo quale principio costitutivo del proprio ordinamento" inserito all'articolo 3.

Per FIAP Toscana, insieme ai corsi, ai convegni, ai percorsi didattici ed alle mostre con le quali manterrà vivi e attuali i valori dell'antifascismo e della Resistenza nel 2026, altro momento dal forte valore simbolico e unitario sarà rappresentato dall'apertura del nuovo tesseramento annuale con una dedica d'eccezione nell'immagine frontale, con le due giovani componenti elette all'Assemblea Costituente il 2 giugno del 1946, grazie alla ritrovata libertà ed al riconoscimento del suffragio universale.

Quelle eroine antifasciste che furono Teresa Mattei e Bianca Bianchi che dalla martoriata Toscana compressa tra la Linea Heinrich sull'Arno e la Linea Gotica sulle Apuane si ritroveranno a scrivere insieme la più importante delle pagine della storia d'Italia, quella della Carta Costituzionale.

«Dalla Toscana, terra profondamente segnata dalla Resistenza, FIAP rinnova il proprio impegno nella memoria attiva e nella formazione delle giovani generazioni, affinché i valori democratici non siano mai dati per acquisiti, ma quotidianamente praticati e difesi. Dedicare il tesseramento 2026 a Teresa Mattei e Bianca Bianchi, Madri Costituenti toscane, partigiane e protagoniste della nascita della Repubblica, è un tangibile segno di continuità tra la lotta di Liberazione, Costituzione e impegno civile di oggi», ha dichiarato il Presidente Nazionale della FIAP, Luca Aniasi.

FIAP Toscana intende cogliere le opportunità offerte dal Codice del Terzo Settore, la normativa che dal 2017 riordina il settore non-profit introducendo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e stabilendo regole fiscali, organizzative e di trasparenza per volontariato, associazionismo e altre realtà non lucrative, trova infatti realizzazione la decisione di riorganizzarsi con la denominazione di "FIAP Toscana ETS". Sigla, quest'ultima, che definisce l'adesione dell'associazione regionale dei partigiani all'impianto regolatorio nella veste di "Ente del Terzo Settore", una scelta ormai determinante nel mantenimento dei rapporti con gli enti pubblici e la pubblica amministrazione.

Per informazioni sul calendario delle attività e sugli appuntamenti territoriali legati al tesseramento, è possibile consultare il sito internet "www.FiapToscana.it" oppure la pagina social "www.Facebook.com/FiapToscana" o contattare in alternativa l'indirizzo email "info@fiaptoscana.it".

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate