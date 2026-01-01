Giù dalle mura a Saturnia: grave 21enne ricoverato con l'elisoccorso

Grande apprensione a Saturnia (Grosseto) durante la notte di Capodanno, dove un giovane di 21 anni è rimasto vittima di una caduta dalle mura del borgo. Il ragazzo è precipitato per circa cinque metri; stando ai primi rilievi, si tratterebbe di un evento accidentale, sebbene le indagini siano ancora in corso per chiarire l'esatta dinamica.

L'episodio è avvenuto alle 04:30. Il giovane si trovava con una comitiva di amici su una terrazza panoramica sovrastante le mura quando, per cause ancora da accertare, ha perso l'equilibrio cadendo nel vuoto.

L'allarme al 118 è stato immediato, attivando una complessa macchina dei soccorsi che ha visto coinvolti l'ambulanza della Misericordia di Manciano, l'automedica di Pitigliano, l'elisoccorso Nibbio proveniente da Foligno.

Le operazioni di recupero sono state particolarmente difficoltose poiché il ventunenne è terminato in una zona boschiva estremamente impervia situata ai piedi del paese. Una volta recuperato, il giovane è stato trasportato in codice rosso presso l'ospedale di Perugia.

Nonostante le condizioni del ragazzo siano giudicate gravi a causa dei traumi riportati, le prime informazioni sanitarie indicano che non sarebbe in pericolo di vita.

Notizie correlate