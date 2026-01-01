Il tuffo di Giani per "un magico 2026" con la speranza di "pace, ambiente e sport, lavoro e cultura"

Cronaca Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile
Eugenio Giani, il tuffo in Arno del 1 gennaio 2026

Come da tradizione anche il 1 gennaio di questo 2026 il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, si è tuffato in Arno a Firenze, con il consueto rituale benaugurante e il costume vecchio stile, bianco a righe rosse.

Così il presidente sui social: "Forza Toscana, un tuffo in Arno per augurarvi un magico 2026. Solidarietà e pace, ambiente e sport, lavoro e cultura…tante sfide davanti che possiamo vincere insieme. Io sono pronto a dare il massimo e voi?"

Notizie correlate

Prato
Cronaca
1 Gennaio 2026

Più fiocchi rosa che blu, nelle nascite di fine e inizio anno negli ospedali dell'Asl Toscana Centro

Il cambio di calendario non ferma il lavoro nelle sale parto dell'AUSL Toscana Centro. Tra la sera del 31 dicembre 2025 e le prime ore del 1° gennaio 2026, nei punti nascita aziendali si [...]

Firenze
Cronaca
1 Gennaio 2026

Vigili del Fuoco a Sollicciano per un principio d'incendio: messe in salvo 26 persone

Dalle ore 07:20 di questa mattina, il personale del comando dei Vigili del Fuoco di Firenze è impegnato nel comune di Firenze, precisamente in via Girolamo Tartaglione, presso la Casa [...]

Firenze
Cronaca
31 Dicembre 2025

Finanziamenti ad Hamas, resta in carcere l'uomo arrestato a Firenze

Dopo l'interrogatorio di garanzia resta in carcere Rahed Al Salahat, l'uomo di 48 anni arrestato a Firenze nei giorni scorsi nell'inchiesta della Dda di Genova sui finanziamenti ad Hamas. Il [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina