Il tuffo di Giani per "un magico 2026" con la speranza di "pace, ambiente e sport, lavoro e cultura"

Eugenio Giani, il tuffo in Arno del 1 gennaio 2026
Come da tradizione anche il 1 gennaio di questo 2026 il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, si è tuffato in Arno a Firenze, con il consueto rituale benaugurante e il costume vecchio stile, bianco a righe rosse.
Così il presidente sui social: "Forza Toscana, un tuffo in Arno per augurarvi un magico 2026. Solidarietà e pace, ambiente e sport, lavoro e cultura…tante sfide davanti che possiamo vincere insieme. Io sono pronto a dare il massimo e voi?"
