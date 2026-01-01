Incendio nella notte ad Asciano, il pronto intervento dei Vigili del Fuoco

Cronaca Asciano
I Vigili del Fuoco del Comando di Siena sono intervenuti questa notte, a partire dalle ore 01:30 circa, in località Podere S. Giorgio, nel comune di Asciano, a causa di un incendio che ha interessato una struttura adibita a garage.

L'intervento, supportato dall'invio di un'autobotte, ha visto le squadre impegnate nel circoscrivere le fiamme che hanno interessato due locali. A causa delle alte temperature sprigionate dal rogo, si è verificato il cedimento dei laterizi del soffitto, rendendo le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza particolarmente delicate. Fortunatamente, non si registrano feriti o persone coinvolte.

Dopo aver domato l'incendio e verificato la stabilità strutturale dei locali coinvolti, le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell'area si sono concluse intorno alle ore 06:10 di questa mattina.

