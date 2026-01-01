Inseguimento in Fi-Pi-Li nella notte di Capodanno: auto rubata restituita al proprietario, denunciato il guidatore

Durante la notte del 31 dicembre, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di San Miniato (PI) hanno deferito alla Procura della Repubblica un uomo di 31 anni. Le accuse nei suoi confronti sono di ricettazione e resistenza a Pubblico Ufficiale.

L'operazione ha avuto inizio alle ore 01:50 circa a Montopoli in Val d’Arno (PI). Nel corso di un ordinario pattugliamento lungo la SS67 "Tosco Romagnola", i militari hanno individuato una vettura risultata rubata il giorno precedente a Ponsacco (PI).

Alla vista dell'alt imposto dalle forze dell'ordine, l'uomo alla guida non si è fermato; al contrario, ha aumentato la velocità immettendosi sulla S.G.C. FI-PI-LI verso Pisa per tentare la fuga.

L'equipaggio dell'Arma ha iniziato a inseguire il veicolo, agendo in stretto contatto con la Centrale Operativa e preoccupandosi di non mettere in pericolo la circolazione stradale. In ausilio è intervenuta anche una pattuglia della Stazione di San Romano, con l'obiettivo di sbarrare le possibili vie d'uscita al sospettato.

La fuga si è conclusa allo svincolo di Ponsacco. Dopo essere uscito dalla superstrada e aver cercato di dileguarsi nelle strade cittadine, il trentunenne è stato intercettato e bloccato in via di Gello, vicino all'intersezione con via dei Girasoli. Grazie a un'azione coordinata dei due equipaggi presso una rotatoria, l'auto è stata fermata in sicurezza, senza provocare incidenti o feriti.

L'automobile è stata recuperata e riconsegnata al proprietario, un uomo di 64 anni residente a Ponsacco. Denunciato invece, in stato di libertà, l'uomo di 31 anni che era alla guida dell'auto, per ricettazione e resistenza a Pubblico Ufficiale.