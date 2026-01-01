Più fiocchi rosa che blu, nelle nascite di fine e inizio anno negli ospedali dell'Asl Toscana Centro

Il cambio di calendario non ferma il lavoro nelle sale parto dell'AUSL Toscana Centro. Tra la sera del 31 dicembre 2025 e le prime ore del 1° gennaio 2026, nei punti nascita aziendali si registrano gli ultimi nati dell’anno che si chiude e i primi del nuovo anno.

Nell'ultimo dell'anno, dei sei ultimi nati, 4 sono femmine, mentre al momento sulle cinque nascite registrate nel 2026 i fiocchi rosa sono 3 e quelli azzurri 2.

L’ultima nascita del 2025 è avvenuta a Prato alle 23.48. È una bambina di nome Shuyao.

La prima nascita del 2026 nei punti nascita dell'AUSL Toscana Centro è avvenuta al San Giovanni di Dio di Firenze alle ore 1,36. È un maschietto e si chiama Leonardo.

A Pistoia l’ultima nata e la prima del 2026 si chiamano Ginevra.

Nascite nei singoli ospedali

All’ospedale San Jacopo di Pistoia si registra una coincidenza che colpisce: l’ultima nata del 2025 e la prima del 2026 sono entrambe femmine e si chiamano Ginevra. La prima nasce alle 21.21 del 31 dicembre e un peso di poco superiore ai 3,6 Kg, parto vaginale, da genitori italiani. La seconda arriva alle 5.20 del mattino del 1° gennaio, stesso nome e stesso sesso, parto cesareo, e quasi 3 Kg di peso.

Pistoia - la prima nascita del 2026

All’ospedale San Giuseppe di Empoli l’ultimo nato del 2025 arriva alle 22.15 del 31 dicembre. È di sesso maschile, Serigne Fallou, peso 3,3 Kg, parto vaginale da genitori stranieri. Il primo nato del 2026 nasce alle 4.09 del mattino. Anche in questo caso si tratta di un maschietto, Mohammad Amin, di famiglia straniera, parto cesareo, e un peso di 2.8 Kg.

Al Santo Stefano di Prato l’ultimo nato del 2025 vede la luce alle 23.48 del 31 dicembre. È una femmina, Shuyao, parto vaginale, un peso di 3,3 Kg e genitori stranieri.

La bambina è l’ultima nascita del 2025 in AUSL Toscana Centro.

Il primo nato del 2026 è sempre una femminuccia, Giulia, arriva alle 4.51 del 1° gennaio: famiglia italiana, parto naturale e un peso di 3,5 Kg.

Al San Giovanni di Dio di Firenze, in via Torregalli, l’ultimo nato del 2025 nasce alle 20.56 del 31 dicembre ed è una femminuccia, Giulia, parto vaginale da famiglia italiana. Il primo nato del 2026 arriva alle 1.36, è un maschio di 3,6 Kg, nato con parto cesareo, da genitori italiani. Si chiama Leonardo ed è il primo nato nei punti nascita dell'AUSL Toscana Centro.

Situazione analoga all’ospedale del Mugello di Borgo San Lorenzo: l’ultimo nato del 2025 risale al 28 dicembre è un maschietto di 3,6 Kg di genitori italiani. Il primo nato del 2026 – ore 6,18 – è una femminuccia, Adele, di 2,9 Kg, parto vaginale, genitori di nazionalità italiana.

Mugello, la prima nascita del 2026

All’ospedale Santa Maria Annunziata di Bagno a Ripoli (Osma) l’ultimo nato del 2025 nasce alle 20.01 del 31 dicembre. È una femminuccia, Nausicaa, (2,8 Kg) parto naturale, famiglia italiana. Al momento non si registra il primo nato del 2026.

Fonte: Asl Toscana Centro - ufficio stampa

