Lega: appello per valorizzare la figura del tenore Luigi Tavolari sul sito Visit Castello

Lega Castelfiorentino interviene con la richiesta di valorizzare la figura del tenore Luigi Tavolari sul sito Visit Castello tra i grandi personaggi che hanno portato lustro al comune di Castelfiorentino.

“Sicuramente ci saremmo aspettati maggiore comprensione sulla mozione dedicata al tenore Luigi Tavolari nell’ultimo Consiglio Comunale, considerata la grande considerazione che l’Amministrazione dichiara sempre di avere nei confronti della cultura - dicono i consiglieri del Gruppo Consiliare Lega Castelfiorentino, Susi Giglioli, Angelo Fiore, Stefano Burgassi - La mozione presentava un vizio formale, come correttamente rilevato dal Presidente del Consiglio, poiché essendo lo stesso proponente Presidente dell’associazione si creava un evidente conflitto. Tale incompatibilità è stata da noi immediatamente riconosciuta in modo legittimo e trasparente."

"Neppure la disponibilità a emendare la mozione, omettendo ogni riferimento all’associazione e limitandoci a chiedere al Consiglio un atto di riconoscimento della figura di Tavolari mediante l’inserimento nella sezione “Grandi interpreti” del sito “Visit Castello”, ha trovato accoglimento. Nel dibattito si è arrivati persino a ricorrere a un’ironia fuori luogo, sostenendo che chiunque potrebbe chiedere maggiore visibilità per semplice simpatia personale. Si è volutamente utilizzato il tema dell’ incompatibilità – che eravamo pronti a emendare – per evitare di condividere congiuntamente il riconoscimento dovuto a una figura che ha dato prestigio internazionale a Castelfiorentino. Riteniamo che sia stata un’occasione mancata per il Consiglio comunale, che continua, per volontà di alcuni consiglieri in posizione predominante, a decidere cosa sia adeguato o meno di essere discusso nella massima sede di confronto pubblico."

"Alla fine la mozione è stata derubricata a semplice segnalazione, che il Sindaco si è impegnata ad accogliere procedendo al riconoscimento nel sito “Visit Castello”."

"Quanto al tema dell’incompatibilità, che noi abbiamo prontamente riconosciuto, il PD non ha avuto lo stesso atteggiamento, avendo salvato un proprio consigliere lo scorso anno da un provvedimento di incompatibilità certa con voto di maggioranza. Sulla cultura ci saremmo aspettati un analogo atteggiamento di apertura e condivisione soprattutto per la disponibilità dichiarata a rimuovere la formale incompatibilità”

Fonte: Lega - Ufficio Stampa

