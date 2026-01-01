"Pace, dialogo, coesione, responsabilità", l'invito di Giani a mettere in pratica le parole di Mattarella

Politica e Opinioni Toscana
Condividi su:
Leggi su mobile
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

"In un tempo segnato da guerre, tensioni e parole troppo spesso usate come armi, l’intervento del Presidente Sergio Mattarella richiama tutti a ciò che conta davvero: pace, dialogo, coesione, responsabilità." Così il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, sui suoi canali social, è intervenuto a commento del discorso di fine anno del Presidente della Repubblica, andato in onda come è tradizione la sera del 31 dicembre, ultimo giorno dell'anno appena concluso.

"La Repubblica nasce da queste parole - prosegue Giani - e vive se sappiamo tradurle in scelte concrete, ogni giorno, nelle istituzioni come nella vita delle persone. È un richiamo che riguarda tutti noi, nessuno escluso."

Il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica può essere riletto e rivisto sul sito del Quirinale

Notizie correlate

Toscana
Politica e Opinioni
30 Dicembre 2025

Fine vita, Ass. Luca Coscioni: "Nel 2026 ripresentiamo la legge Liberi Subito in tutte le Regioni"

Ecco la dichiarazione di Filomena Gallo e Marco Cappato, rispettivamente Segretaria nazionale e Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni: “Le Regioni possono legiferare sul fine vita senza modificare le condizioni già stabilite dalla Corte [...]

Toscana
Attualità
30 Dicembre 2025

Psicologo di base, l’Ordine toscano: "Oltre 800 persone assistite tra Firenze, Empoli, Prato e Pistoia, servizio sia confermato"

“In meno di un anno e mezzo oltre 800 persone si sono rivolte allo psicologo di base nella sola Asl Toscana Centro, a dimostrazione del successo della sperimentazione avviata dalla [...]

Toscana
Attualità
30 Dicembre 2025

Fine Vita, i cardinali toscani: "Ripensare la legge coinvolgendo il Parlamento"

"La sentenza della Corte Costituzionale dimostra come avevamo già chiesto, l'urgenza di ripensare la legge sul fine vita coinvolgendo il Parlamento". E questo il primo commento del Card. Augusto Paolo [...]



Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina