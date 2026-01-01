"Pace, dialogo, coesione, responsabilità", l'invito di Giani a mettere in pratica le parole di Mattarella

"In un tempo segnato da guerre, tensioni e parole troppo spesso usate come armi, l’intervento del Presidente Sergio Mattarella richiama tutti a ciò che conta davvero: pace, dialogo, coesione, responsabilità." Così il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, sui suoi canali social, è intervenuto a commento del discorso di fine anno del Presidente della Repubblica, andato in onda come è tradizione la sera del 31 dicembre, ultimo giorno dell'anno appena concluso.

"La Repubblica nasce da queste parole - prosegue Giani - e vive se sappiamo tradurle in scelte concrete, ogni giorno, nelle istituzioni come nella vita delle persone. È un richiamo che riguarda tutti noi, nessuno escluso."

Il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica può essere riletto e rivisto sul sito del Quirinale

