Rimossi 4 veicoli abbandonati tra Santa Maria e Avane: nel 2025 tolti dalla strada 15 rottami

Un anno di interventi importanti per la polizia municipale, con situazioni di degrado sistemate in tante zone della città
Il 2025 della polizia municipale dell'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa, comando di Empoli, si conclude con la rimozione di ben 4 rottami di veicoli dalle strade di Empoli.
Nello specifico tre mezzi sono stati rimossi in zona Santa Maria, in via Val Codera, mentre un altro mezzo è stato rimosso ad Avane, in via Saffi. Mezzi talvolta ridotti a rottami, abbandonati da decenni, invasi dalle erbacce, la cui rimozione è stata possibile solo tramite carro attrezzi.
Il totale dei mezzi rimossi nell'arco del 2025 è di 15 veicoli, più di uno al mese. Un successo considerando le difficoltà nel rintracciare i proprietari, talvolta tramite la motorizzazione di altri paesi europei perché i mezzi hanno targhe estere, per notificare i procedimenti e, in caso di conclamata assenza, procedere alla rimozione delle carcasse.
"Sono estremamente soddisfatto dell'accelerata che abbiamo dato sulla rimozione dei relitti delle auto - afferma il sindaco Alessio Mantellassi -. L'investimento che facciamo sulla polizia municipale, in termini di risorse e di personale, è grande ma altrettanto grandi sono i bisogni dei cittadini ai quali un'amministrazione è tenuta a dare risposte".
Così commenta l'assessora alla Sicurezza e alla Polizia Municipale, Valentina Torrini: "Abbiamo cominciato a gennaio 2025 con la rimozione di 6 mezzi abbandonati, a dicembre dello stesso anno la polizia municipale è intervenuta con altri 4 mezzi. Purtroppo il reato di abbandono di veicoli è un comportamento gravissimo e ancora diffuso, che va a scaricare dei costi alti sulla collettività. Ringrazio i nostri agenti per l'organizzazione, la dedizione e l'impegno con cui stanno dando modo di rispondere a tante richieste della cittadinanza".
Chiude così l'assessora alla Transizione Ecologica, Laura Mannucci: "Di tutti gli abbandoni di rifiuti, quello delle auto è tra i più odiosi, per l'inquinamento che porta sulle strade e sui terreni e per il degrado che comporta in molte zone di Empoli. Ringrazio la municipale e gli uffici comunali che stanno monitorando la situazione anche per il 2026".
Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa
