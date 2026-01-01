Rischio neve in Mugello, Val di Sieve e Valdarno e vento di Libeccio in Alto Mugello il 2 gennaio

La Sala di Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze segnala un'allerta meteo gialla con il rischio neve nella giornata dell'1 gennaio 2025 per le zone di Mugello-Val di Sieve e Arno-Valdarno Superiore. Rischio vento venerdì 2 gennaio 2026 per la zona Romagna-Toscana (Alto Mugello). Fino alla sera dell'1 gennaio possibilità di deboli nevicate in Appennino, venerdì vento con forti raffiche di Libeccio sui versanti emiliano-romagnoli dell'Appennino.
