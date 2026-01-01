Scontro tra ambulanza e auto all'incrocio: quattro feriti a Marina di Carrara

Nella notte di Capodanno, intorno alle ore 05:30, si è verificato un grave scontro a Marina di Carrara che ha coinvolto un’ambulanza e un’autovettura, all'intersezione tra viale Colombo e viale Galilei, in un momento in cui l’impianto semaforico risultava lampeggiante.

L'impatto è stato estremamente violento, tanto da causare un forte boato udibile chiaramente dai residenti delle case vicine. La collisione ha provocato la distruzione della parte anteriore di entrambi i mezzi, spargendo frammenti di metallo e vetri sulla carreggiata, e ha causato il danneggiamento di una ringhiera situata lungo il marciapiede.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti tempestivamente: i Vigili del Fuoco, il personale del 118 e la polizia municipale.

Il bilancio dei feriti è di quattro persone, ovvero gli occupanti dell'auto, due persone estratte dai pompieri e trasferite in ospedale e il personale sanitario, due soccorritori che si trovavano a bordo dell'ambulanza hanno riportato diverse fratture.

Tutti i feriti sono stati smistati tra i presidi ospedalieri di Massa e di Pisa.

